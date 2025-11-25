Zašto umjetna inteligencija još uvijek nije pouzdana zamjena za Google

Sve više ljudi koristi ChatGPT i slične alate kao zamjenu za Google. Istodobno, i klasične tražilice ugrađuju umjetnu inteligenciju u svoje rezultate. No stručnjaci upozoravaju da upravo tu nastaje problem

Velik broj ljudi povremeno koristi neki AI chatbot za pretraživanje, a dio se čak oslanja isključivo na takve alate. Na tržištu se pojavljuje sve više sustava poput ChatGPT-a, Le Chata ili Claudea. I Google i Microsoftov Bing već koriste vlastite modele – Gemini i Copilot – koji oblikuju prikaz rezultata. Google je u Njemačkoj nedavno predstavio i 'AI način' rada, koji omogućuje razgovor sa samim rezultatima pretrage. Umjesto ručnog prolaska kroz desetke stranica, korisnik u nekoliko sekundi dobije sažetak s 'najvažnijim' informacijama. No tu počinju teškoće. Čak 42 posto korisnika u anketi priznalo je da im je umjetna inteligencija barem jednom dala netočnu ili izmišljenu informaciju. Na to upozorava i niz istraživanja. Prema analizi Europske radiodifuzijske unije (EBU) iz listopada, 45 posto odgovora popularnih chatbotova sadrži 'značajne pogreške', uglavnom u točnosti, navođenju izvora, kontekstu ili razgraničenju činjenica i mišljenja. EBU je sustavno testirao pouzdanost modela. Gleda li se samo točnost, ChatGPT je pogriješio u 51,5 posto slučajeva, Copilot u 45,4 posto, a Gemini u 50 posto.

Zašto dolazi do pogrešaka Razloga je više. Chatbotovi često kasne za aktualnim događajima jer ih se trenira na starijim tekstovima pa kod nepreciznih upita nude zastarjele podatke. Ponekad prenose i nefiltrirane netočnosti s interneta ili pogrešno pripisuju izjave određenim izvorima. No najveći problem leži u samoj arhitekturi. Ovi alati nisu baze znanja, nego jezični modeli koji iz golemih količina teksta statistički procjenjuju koje riječi najvjerojatnije idu zajedno. Zato dolazi do tzv. halucinacija – AI daje odgovor koji zvuči uvjerljivo, ali nije nužno točan. Problem se dodatno komplicira zbog toga što se i sami izvori sve češće generiraju umjetnom inteligencijom. Prema analizi Originality.ai, o kojoj je pisao njemački t3n, Googleov AI u više od deset posto slučajeva crpi informacije iz tekstova koje su već napisali drugi modeli. Sličan trend primjećuje se i na Wikipediji. Studija Princetonskog sveučilišta pokazala je da je u kolovozu prošle godine do pet posto novih članaka na engleskoj Wikipediji sadržavalo Ai generirane dijelove niže kvalitete, s manje izvora i ponekad reklamnog tona. Ipak, modeli se poboljšavaju. EBU navodi da su svi testirani alati napredovali u odnosu na ranije rezultate. Google je prošlog tjedna predstavio novu verziju Geminija - Gemini 3, a OpenAI u studenom objavio nadogradnju GPT-5. Tech kompanije očito su svjesne problema i ulažu milijarde u rješenja.