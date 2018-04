Google gasi Allo i opet pokreće novu aplikaciju za SMS

U Googleu su odustali od vlastite aplikacije za brbljanje kojom bi se suprotstavili Facebookovu Messengeru i WhatsAppu. Umjesto toga nude telekomima mogućnost razvoja vlastite aplikacije

Allo, zadnji pokušaj u tom smjeru, upravo je stavljen na čekanje s kojeg se - čini se izvjesnim - neće vratiti. Kako piše Verge, zamijenit će ga - Chat. Nije riječ o novoj aplikaciji, nego setu značajki ugrađenih u postojeću aplikaciju Android Messages, već instaliranu na većini pametnih telefona s Googleovim operativnim sustavom za mobilne uređaje.

Chat počiva na tehnologiji Rich Communications Services (RCS), koja bi trebala zamijeniti SMS i donijeti niz značajki kao što su potvrde kako je poruka pročitana, slike i video pune rezolucije i grupne SMS-ove.

No, nije riječ o Googleovoj usluzi već o usluzi koju će razvijati svaki telekom operator zasebno, a koje će međusobno biti interoperabilne usprkos tome što su telekomi međusobno ljuta konkurencija.

Ukoliko u vašem telekomu tako odluče, za slanje SMS-ova koristit će tarifu za podatkovni promet. Chat neće biti enkriptiran od pošiljatelja do primatelja i slijedit će iste pravne standarde presretanja kao i SMS. Neće, dakle, biti siguran poput Appleovog servisa iMessage ili Signala.

Većini korisnika Chat će biti automatski uključen. Kad ga možemo očekivati? To će ovisiti o operatorima, no u Googleu očekuju kako će ga većina korisnika imati na raspolaganju do kraja ove ili sredine iduće godine. Zasad se ne zna hoće li biti dostupan za iPhone.