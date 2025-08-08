RAČUNALNA SIGURNOST

Nova značajka na Instagramu otkriva našu lokaciju mimo naše volje?

Miroslav Wranka

08.08.2025 u 10:28

Instagram
Instagram Izvor: Profimedia / Autor: Mojahid Mottakin / imageBROKER / Profimedia
Bionic
Reading

Pokretanje Instagramove značajke koja detaljno prikazuje podatke o geolokaciji korisnika izazvalo je negativne reakcije korisnika društvenih mreža

Meta Platforms je predstavila alat Instagram Map, koji omogućuje dijeljenje posljednje aktivne lokacije korisnika.

Alat je sličan Snapchatovoj značajki Snap Map, koja ljudima omogućuje pregled odakle njihovi prijatelji objavljuju.

vezane vijesti

Iako je Meta u objavi na blogu ustvrdila kako je 'dijeljenje lokacije isključeno osim ako se ne prijavite', nekoliko korisnika društvenih mreža je u svojim objavama navelo kako su zabrinuti da to nije slučaj, kao i da bi zlonamjerni korisnici mogli zlorabiti značajku za špijuniranje drugih.

Šef Instagrama Adam Mosseri je na Threadsu osporio tvrdnje prema kojima značajka otkriva lokacije ljudi protiv njihove volje.

Naveo je kako je dva puta sve provjerio i kako aktiviranje značajke traži dvostruki pristanak. Procijenio je kako ljude vjerojatno zbunjuje to što se mogu vidjeti na karti kad je otvore. Ipak, provjerit će sve još jednom, piše CNBC.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
apollo 13

apollo 13

Umro je Jim Lovell: Vodio je misiju koja je jedva izbjegla katastrofu
SLOBODA GOVORA

SLOBODA GOVORA

Musk tuži Modija, vlada briše vijesti, a satira postaje prijetnja. Što je s internetom u Indiji?
STRATEŠKI ADUT

STRATEŠKI ADUT

I Europa ima svog 'konja za utrku': Bez ovoga nema ni električnih vozila ni mobitela

najpopularnije

Još vijesti