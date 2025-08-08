Nova značajka na Instagramu otkriva našu lokaciju mimo naše volje?

Iako je Meta u objavi na blogu ustvrdila kako je 'dijeljenje lokacije isključeno osim ako se ne prijavite', nekoliko korisnika društvenih mreža je u svojim objavama navelo kako su zabrinuti da to nije slučaj, kao i da bi zlonamjerni korisnici mogli zlorabiti značajku za špijuniranje drugih.

Šef Instagrama Adam Mosseri je na Threadsu osporio tvrdnje prema kojima značajka otkriva lokacije ljudi protiv njihove volje.

Naveo je kako je dva puta sve provjerio i kako aktiviranje značajke traži dvostruki pristanak. Procijenio je kako ljude vjerojatno zbunjuje to što se mogu vidjeti na karti kad je otvore. Ipak, provjerit će sve još jednom, piše CNBC.