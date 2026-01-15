preskočio bezosa

Brin postao treći najbogatiji čovjek na svijetu. Evo koliko je 'težak'

V. B.

15.01.2026 u 16:10

Sergej Brin
Sergej Brin Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER / POOL
Bionic
Reading

Suosnivač Googlea Sergej Brin postao je treći najbogatiji čovjek na svijetu zahvaljujući procvatu umjetne inteligencije

Prema Forbesovoj ljestvici milijardera u stvarnom vremenu, Brinovo se bogatstvo povećalo za 4,9 milijardi dolara i doseglo 255,6 milijardi dolara, čime se smjestio iza drugog suosnivača Googlea Larryja Pagea i Teslinog Elona Muska, čija se imovina procjenjuje na 277 milijardi, odnosno 725,3 milijarde dolara.

Pedesetdvogodišnji Brin tako je prestigao osnivača Amazona Jeffa Bezosa i Larryja Ellisona iz Oraclea, zahvaljujući novom snažnom rastu dionica Alphabeta, matične tvrtke Googlea. Rast cijene dionica ponajprije je potaknut objavom strateškog partnerstva između Alphabeta i Applea ranije ovog mjeseca, koje uključuje integraciju Googleove tehnologije Gemini u Appleovu umjetnu inteligenciju nove generacije.

Nakon te objave, dionice Alphabeta skočile su na više od 337 dolara, čime je tržišna kapitalizacija tvrtke premašila 4 bilijuna dolara, što je dosad uspjelo tek nekolicini kompanija.

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRIJEVREMENI POVRATAK

PRIJEVREMENI POVRATAK

Crew-11 se sretno vratio na Zemlju s ISS-a, sletjeli u Tihi ocean: 'Dobro došli kući!'
AI CHATBOT

AI CHATBOT

Musk povlači ručnu nakon istraga i zabrana: Grok više neće 'razodijevati' stvarne osobe
PRIPAZITE

PRIPAZITE

Kako spriječiti Google da vas prati? Isključite ove četiri opcije

najpopularnije

Još vijesti