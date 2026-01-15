Brin postao treći najbogatiji čovjek na svijetu. Evo koliko je 'težak'

Prema Forbesovoj ljestvici milijardera u stvarnom vremenu, Brinovo se bogatstvo povećalo za 4,9 milijardi dolara i doseglo 255,6 milijardi dolara, čime se smjestio iza drugog suosnivača Googlea Larryja Pagea i Teslinog Elona Muska, čija se imovina procjenjuje na 277 milijardi, odnosno 725,3 milijarde dolara.

Pedesetdvogodišnji Brin tako je prestigao osnivača Amazona Jeffa Bezosa i Larryja Ellisona iz Oraclea, zahvaljujući novom snažnom rastu dionica Alphabeta, matične tvrtke Googlea. Rast cijene dionica ponajprije je potaknut objavom strateškog partnerstva između Alphabeta i Applea ranije ovog mjeseca, koje uključuje integraciju Googleove tehnologije Gemini u Appleovu umjetnu inteligenciju nove generacije.

Nakon te objave, dionice Alphabeta skočile su na više od 337 dolara, čime je tržišna kapitalizacija tvrtke premašila 4 bilijuna dolara, što je dosad uspjelo tek nekolicini kompanija.