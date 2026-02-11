idejni projekt

Veliki zahvat u Zagrebu: Ovo je nova tramvajska trasa i koridor dug 3,5 kilometara koji povezuje tri četvrti

I.J.

11.02.2026 u 10:44

Nova trasa protezat će se uz Fallerovo šetalište i potok Črnomerec te će objediniti pješačku, biciklističku i tramvajsku infrastrukturu
Nova trasa protezat će se uz Fallerovo šetalište i potok Črnomerec te će objediniti pješačku, biciklističku i tramvajsku infrastrukturu
Grad Zagreb završio je javnu nabavu za izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za produženu Ulicu Črnomerec, novi zeleni koridor koji će povezati Ulicu kralja Tomislava s budućim pješačko‑biciklističkim mostom preko Save

Za posao vrijedan 90 tisuća eura s PDV‑om izabrana je tvrtka Rencon d.o.o. iz Osijeka, a rok za izvedbu je četiri mjeseca. 'Produžena Ulica Črnomerec zamišljena je kao gotovo 3500 metara dug zeleni koridor širine od 25 do 40 metara koji će povezivati tri gradske četvrti: Črnomerec, Trešnjevku – sjever i Trešnjevku – jug.

Nova trasa protezat će se uz Fallerovo šetalište i potok Črnomerec te će objediniti pješačku, biciklističku i tramvajsku infrastrukturu, a nadovezivat će se na budući pješačko‑biciklistički most istočno od jezera Jarun', poručio je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba.

Projektna dokumentacija omogućit će postupnu izgradnju u tri etape: od Ulice kralja Tomislava do Ozaljske ulice, od Ozaljske do Horvaćanske ceste te od Horvaćanske do budućeg mosta preko Save. Na dijelu između Ozaljske ulice i Horvaćanske ceste planirana je gradnja nove tramvajske pruge, a posebna pažnja posvetit će se pješačkoj i biciklističkoj infrastrukturi.

Zeleni koridor
Zeleni koridor Izvor: Promo fotografije / Autor: Grad Zagreb

Uz uređene koridore planiraju se nove staze, rampe na raskrižjima te odmorišta s klupama, punionicama za električne bicikle i servisnim minipunktovima. Uz korito potoka bit će uređeni i prostori za rekreaciju i vježbanje na otvorenom. Idejni projekt obuhvaća i oborinsku odvodnju, javnu rasvjetu, komunalnu infrastrukturu, uređenje korita potoka, hortikulturno oblikovanje te rekonstrukciju ili moguće izmještanje autobusnog terminala na Fallerovom šetalištu.

U sklopu ugovorenih usluga izradit će se tri idejna rješenja, a Grad će nakon analize odabrati ono koje će se potom razrađivati.

