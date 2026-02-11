Veliki zahvat u Zagrebu: Ovo je nova tramvajska trasa i koridor dug 3,5 kilometara koji povezuje tri četvrti

Za posao vrijedan 90 tisuća eura s PDV‑om izabrana je tvrtka Rencon d.o.o. iz Osijeka, a rok za izvedbu je četiri mjeseca. 'Produžena Ulica Črnomerec zamišljena je kao gotovo 3500 metara dug zeleni koridor širine od 25 do 40 metara koji će povezivati tri gradske četvrti: Črnomerec, Trešnjevku – sjever i Trešnjevku – jug.

Nova trasa protezat će se uz Fallerovo šetalište i potok Črnomerec te će objediniti pješačku, biciklističku i tramvajsku infrastrukturu, a nadovezivat će se na budući pješačko‑biciklistički most istočno od jezera Jarun', poručio je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba.