Eutelsat u lansiranje satelita uključuje i podružnicu ArianeGroupa

Francuska kompanija za satelitske komunikacije Eutelsat objavila je u petak da je dogovorila lansiranje satelita u nisku Zemljinu orbitu s kompanijom MaiaSpace, francuskom podružnicom najvećeg europskog proizvođača raketa ArianeGroup
Dogovor predviđa nekoliko lansiranja od 2027. godine, uz priključivanje MaiaSpacea Eutelsatovim partnerima, i omogućit će komplementarnu opciju lansiranja satelita, rekao je čelnik inženjerskog odjela satelitske kompanije Arlen Kassighian.
650 satelita u orbiti
Eutelsatove satelite lansirali su u posljednje vrijeme SpaceX i Indijska organizacija za istraživanje svemira (ISRO).
Od spajanja s britanskim OneWebom Eutelsat je, uz Starlink Elona Muska, jedina kompanija koja mrežom satelita u niskoj Zemljinoj orbiti pokriva cijeli svijet i pruža usluge širokopojasnog interneta.
Eutelsatova konstelacija broji oko 650 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, a kompanija je namjerava proširiti slanjem još 440 satelita, ali time će tek blago smanjiti zaostatak za Starlinkom, koji ih trenutno ima gotovo osam tisuća.
Krajem prošle godine kompanija je od Airbusa za OneWebovu mrežu naručila 100 satelita, a početkom ovog tjedna još 340.
Britanska i francuska vlada, dva najveća Eutelsatova dioničara, smatraju OneWeb strateškom imovinom jer njegovi sateliti omogućuju državama, oružanim snagama i potrošačima u slabo povezanim područjima siguran pristup internetu.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je prošle godine europske kolege pozvao na osnaživanje svemirskog sektora radi osiguravanja europskog tehnološkog suvereniteta, u četvrtak je rekao da će Francuska ubrzati upotrebu konstelacija satelita u niskoj zemljinoj orbiti.
Cilj višekratna upotreba
MaiaSpace pak razvija mali sustav koji bi se dijelom trebao moći koristiti za više lansiranja. Ako im to pođe za rukom, bit će to prvi takav sustav u Europi.
Rakete koje se mogu više puta lansirati u svemir smanjuju troškove i omogućuju češće lansiranje.
SpaceX se već više od deset godina koristi raketom Falcon 9 čiji se dio može koristiti za više lansiranja. Trenutno testiraju poboljšanu inačicu Starship, koja bi se trebala moći u cijelosti koristiti više puta.
Najveći je europski sustav za lansiranje raketa Ariane 6, čiju proizvodnju vodi matična kompanija MaiaSpacea ArianeGroup, ali ona može lansirati satelite samo jednokratno.
ArianeGroup prošle je godine lansirao četiri rakete, a ove godine, prema riječima čelnika kompanije Pierrea Godarta, namjerava udvostručiti broj letova, na sedam ili osam, prenosi njemačka agencija dpa.
U veljači će kompanija lansirati najsnažniju inačicu rakete Ariane 6 koja će u niskoj Zemljinoj orbiti postaviti 32 Amazonova satelita teška dvadeset tona. Američki div naručio je ukupno 18 lansiranja.
Do 2027. proizvođač raketa namjerava povećati kapacitet na 10 letova godišnje, a otvorena je i mogućnost daljnjeg povećanja ako se nastave povoljni trendovi na tržištu, prenosi dpa Godartove riječi.
Upotreba raketa za višekratnu upotrebu ovisi pak o ekonomskoj isplativosti, budući da veća količina goriva znači 30 do 40 posto manju nosivost, napomenuo je Godart.
Francusko‑njemačka kompanija ArianeGroup osnovala je MaiaSpace 2022., no s komercijalnim radom podružnica bi trebala započeti tek ove godine.
ArianeGroup posluje i u vojnom sektoru i proizvodi balističke rakete za francusko nuklearno oružje.