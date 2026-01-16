Eutelsat u lansiranje satelita uključuje i podružnicu ArianeGroupa

Dogovor predviđa nekoliko lansiranja od 2027. godine, uz priključivanje MaiaSpacea Eutelsatovim partnerima, i omogućit će komplementarnu opciju lansiranja satelita, rekao je čelnik inženjerskog odjela satelitske kompanije Arlen Kassighian.

650 satelita u orbiti

Eutelsatove satelite lansirali su u posljednje vrijeme SpaceX i Indijska organizacija za istraživanje svemira (ISRO).

Od spajanja s britanskim OneWebom Eutelsat je, uz Starlink Elona Muska, jedina kompanija koja mrežom satelita u niskoj Zemljinoj orbiti pokriva cijeli svijet i pruža usluge širokopojasnog interneta.

Eutelsatova konstelacija broji oko 650 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, a kompanija je namjerava proširiti slanjem još 440 satelita, ali time će tek blago smanjiti zaostatak za Starlinkom, koji ih trenutno ima gotovo osam tisuća.

Krajem prošle godine kompanija je od Airbusa za OneWebovu mrežu naručila 100 satelita, a početkom ovog tjedna još 340.