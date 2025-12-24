Rusi žele nuklearnu elektranu na Mjesecu

Otkad je sovjetski kozmonaut Jurij Gagarin postao prvi čovjek koji je otišao u svemir 1961. godine, Rusija se ponosi kao vodeća sila u istraživanju svemira, ali posljednjih desetljeća zaostaje za Sjedinjenim Državama i sve više za Kinom.

Ruske ambicije pretrpjele su težak udarac u kolovozu 2023. kada se njezina bespilotna misija Luna-25 zabila u površinu Mjeseca pokušavajući sletjeti, a Elon Musk revolucionirao je lansiranje svemirskih letjelica - što je nekoć bila ruska specijalnost.

Ruska državna svemirska korporacija Roscosmos objavila je da planira izgraditi lunarnu elektranu do 2036. godine te da je u tom smislu potpisala ugovor s zrakoplovnom tvrtkom Lavočkin Association.