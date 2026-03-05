Dobar poznavatelj stanja na Bliskom istoku: Otvorila su se vrata pakla, ovo je tek početak

Navodi da su mnogi analitičari procjenjivali da je Hezbolah u Libanonu oslabljen i da ne može napraviti bitnu štetu. Ipak, ističe da Izrael trpi štetu. Krenuli su u kopnenu operaciju tenkovima - Hezbolah je ipak uništio nekoliko tenkova tipa Merklave. Mediji izvještavaju i o poginulim te ranjenim izraelskim vojnicima koje helikopterima prevoze u bolnice.

'Situacija u Libanonu zaista je kaotična i u ovom trenutku tamo je jedna od najopasnijih situacija. Naime, Izraelci su krenuli u kopnenu ofenzivu, žele u Libanonu stvoriti tampon-zonu, kakvu su imali ranijih desetljeća. Grupirali su oko 120 tisuća vojnika te svakodnevno bombardiraju gotovo čitav Libanon', kazao je Haidar Diab za RTL Danas .

'Evidentno je da će rat uništiti Libanon koji je na rubu katastrofe, a sjetimo se da je 2019. Libanon praktički proglasio bankrot', kaže naš sugovornik.

Dodao je pritom da ga toliko ne zabrinjava trenutačna situacija, da će do prekida vatre možda doći za nekoliko dana ili nekoliko mjeseci. Po njemu kobno može biti to što je libanonska vlada donijela odluku o zabrani djelovanja vojnog krila Hezbolaha.

'Libanonu prijeti građanski rat'

'Zbog toga bi ponovno moglo doći do građanskog rata. Ako vojska krene na Hezbolah, oni će pružiti otpor. Libanonska vojska bi se, kao i više puta od 70-ih godina, mogla raspasti jer je u njoj oko 23 posto šijita. To me najviše brine - da u Libanonu ne dođe do građanskog rata", ističe Haidar Diab.

Šireći sliku na kompletan Bliski istok podsjeća da je osobno odavno govorio da će napad Izraela ili SAD-a na Iran otvoriti vrata pakla i voditi svijet prema kataklizmi i apokaliptičnom scenariju.

'Treba poznavati mentalitet naroda - ako Iranac nešto obeća, on će to napraviti. To ne razumiju ni Donald Trump ni Benjamin Netanyahu. Govorilo se da će iranski režim pasti za dva ili tri dana, ali Iran i ajatolah Ali Hamnei jasno su rekli da će u slučaju napada na njih, sve američke baze i interesi u regiji biti iranske mete. To smo vidjeli odmah prvi dan napada, Iran je dao do znanja da će odgovoriti', kaže Haidar Diab.

Iran se priprema za ovaj trenutak 47 godina

Potpuno je uvjeren da je ovo tek početak rata i da će se širiti. Ponavlja da je Iran rekao da će u slučaju napada gađati američke interese, njihove baze, hotele gdje odsjedaju... Do sad su već gađali američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i drugdje, kao i diplomatske objekte u Rijadu i Dubaiju.

'Gotovo je sve usmjereno prema američkim vojnim interesima. Do sada su Turska i Jordan bili suzdržani i nisu se htjeli miješati jer nisu vjerovali da će iranski odgovor biti toliko učinkovit. Kad su njihove zračne luke postale neupotrebljive (jer bombarderi više ne mogu poletjeti jer su postali mete), bombarderi su počeli polijetati iz Jordana i Turske. Iranci su gađali i Tursku i Jordan, ali ne kao države nego njihove vojne baze', kaže. Isto je i s Ciprom, navodi, tek kad je Cipar dopustio korištenje baza za napade na Iran, Iranci su napali tu zemlju.

'Ljudi moraju shvatiti: Iran nije Venezuela, nije Kuba, nije Hamas ni Hezbolah. Iran ima ogromnu vojsku i milijune rezervista koji su se 47 godina pripremali za ovaj trenutak, svih tih godina oni su se naoružavali. Uz to - imaju ponos kao nacija', govori Haidar Diab.

'Netanyahu treba rat'

Nastavlja, ako rat stane, Izrael ide na izbore, a ankete pokazuju da Netanyahu ne pobjeđuje.

'Ako on izgubi izbore, vrlo lako bi mogao završiti u zatvoru zbog optužbi za korupciju. U Izraelu se i za krađu parfema od pola eura završava u zatvoru jer imaju nultu toleranciju prema korupciji', kaže. Zato je uvjeren da je u interesu Izraela da se rat nastavi.