Europske svemirske tvrtke udružile se da bi konkurirale Musku

V. B./Hina

23.10.2025 u 16:27

Izvor: EPA / Autor: ANNA SZILAGYI
Najveće europske svemirske tvrtke objavile su u četvrtak nakon višemjesečnih pregovora preliminarni sporazum o suradnji u proizvodnji i upravljanju satelitima kako bi konkurirale Starlinku Elona Muska

Sporazumom između Airbusa, Thalesa i Leonarda planira se pokretanje zajedničke tvrtke 2027. sa sjedištem u Francukoj, što je najambicioznija ideja od osnivanja europskog proizvođača raketa MBDA 2021. godine.

Francuski ministar financija Roland Lescure rekao je da će sporazum "učiniti Europu suverenijom u kontekstu intenzivne globalne konkurencije".

Nova bi kompanija zapošljavala 25.000 ljudi s godišnjim prihodom od 6.5 milijardi eura, navele su kompanije ne precizirajući kako će to postići.

Dioničari imaju dvije godine za razgovore s vladama, Europskom komisijom i sindikatima o sporazumu koji će utjecati na ekonomije Britanije, Njemačke, Italije i Francuske.

Tri su kompanije razgovore o projektu "Bromo" počele prošle godine prema uzoru na suradnju u europskom proizvođaču projektila MBDA-u, koji je u vlasništvu Airbusa, Leonarda i BAE Systemsa.

Vodeći europski proizvođači satelita već dugo vremena pokušavaju proizvesti složeni satelitski sustav u stacionarnoj orbiti, ali ih pogađa pojava jeftinih i manjih satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, posebno Muskov sustav Starlink.

