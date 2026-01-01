TOČNO U PONOĆ

VIDEO 'Neviđeni spektakl': Novogodišnji dron show u Budvi završio fijaskom

L. Š.

01.01.2026 u 17:26

Fijasko u Budvi za Novu godinu
Fijasko u Budvi za Novu godinu Izvor: Društvene mreže / Autor: X / Screenshot
Iako je bio najavljivan kao dosad neviđen spektakl na ovim prostorima, novogodišnji dron show u Budvi završio je potpunim fijaskom

Neposredno nakon početka performansa, točno u ponoć, došlo je do tehničkog kvara zbog kojeg su se dronovi počeli nekontrolirano rušiti. Prema dostupnim informacijama, oko 600 dronova palo je u more i na plato ispred Lučke kapetanije, i to pred velikim brojem okupljenih građana koji su u Budvi dočekivali Novu godinu.

U incidentu, srećom, nije bilo ozlijeđenih.

Policija je odmah po događaju izašli na teren, obavila očevid te o svemu obavijestila kotorsko tužiteljstvo, koje je preuzelo daljnje postupanje. Uzrok pada dronova zasad nije službeno potvrđen. Prema pisanju crnogorskih medija, osim tehničkog kvara, ne isključuje se ni mogućnost da je incident bio namjerno izazvan, no o toj se mogućnosti nadležne institucije zasad nisu očitovale.

Neuspjelom dron showu prethodio je novogodišnji vatromet, a događaj koji je trebao biti vrhunac proslave Nove godine završio je kao neugodno iznenađenje i predmet istrage. Organizatori se zasad nisu javno oglasili.

