VIDEO 'Neviđeni spektakl': Novogodišnji dron show u Budvi završio fijaskom

Neposredno nakon početka performansa, točno u ponoć, došlo je do tehničkog kvara zbog kojeg su se dronovi počeli nekontrolirano rušiti. Prema dostupnim informacijama, oko 600 dronova palo je u more i na plato ispred Lučke kapetanije, i to pred velikim brojem okupljenih građana koji su u Budvi dočekivali Novu godinu.

U incidentu, srećom, nije bilo ozlijeđenih.