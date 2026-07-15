Snažno porasli prihodi najvrjednije europske IT tvrtke

Nizozemska kompanija jedini je proizvođač alata temeljenih na ekstremnoj ultraljubičastoj (EUV) litografiji, koji su nužni u proizvodnji najnaprednijih čipova.

Neto dobit iznosila je u drugom tromjesečju 2,92 milijarde eura, uz rast od četiri posto na godišnjoj razini.

U prva tri ovogodišnja mjeseca bio je porastao za 14,3 posto.

U razdoblju od travnja do lipnja neto prihod nizozemske kompanije dosegnuo je 9,33 milijarde eura i bio je za 21,3 posto viši nego u istom lanjskom razdoblju, pokazalo je poslovno izvješće.

U uvjetima snažnog širenja u sektoru umjetne inteligencije, ASML-ovi klijenti, uključujući tajvanski TSMC, južnokorejski Samsung i SK Hynix te američki Micron, žurno proširuju kapacitete kako bi pokrili kontinuirano snažnu potražnju za naprednim logičkim i memorijskim čipovima za podatkovne centre.

Naši klijenti uporno skraćuju rokove za provedbu planova o proširenju kapaciteta, istaknuo je izvršni direktor ASML-a Christophe Fouquet u priopćenju, dodavši da rast broja narudžbi u svim segmentima proizvoda kompaniji daje bolji uvid u dugoročniju potražnju.

Uprava najveće europske kompanije po tržišnoj kapitalizaciji stoga je podigla prognoze za cijelu 2026. godinu i sada očekuje neto prihod u rasponu od 43 milijarde do 45 milijardi eura. Dosad su bili očekivali da će se kretati između 36 milijardi i 40 milijardi eura.

U 2025. ASML-ov prihod iznosio je 32,67 milijardi eura i bio je veći za 15,6 posto nego u godini ranije.

Ograničenja za Kinu

Zbog snažne potražnje ASML namjerava i proširiti svoje proizvodne kapacitete u nadolazeće dvije godine za po 30 posto, najavila je uprava.

Uz proizvodnju najnaprednijih alata temeljenih na EUV litografiji, ASML planira povećati i kapacitete za proizvodnju alata temeljenih na dubokoj ultraljubičastoj (DUV) litografiji, nužnih za proizvodnju manje naprednih čipova. Te strojeve nizozemska kompanija isporučuje kupcima u Kini.

Udio kineskih kupaca u ukupnim prihodima kompanije trebao bi ove godine činiti oko 20 posto, potvrdio je glavni financijski direktor Roger Dassen važeću procjenu, i bit će manji nego u proteklih nekoliko godina. No, u u apsolutnom će izrazu rasti, kao i prihod ASML-a, objasnio je Dassen.

"Kinesko tržište kreće se u skladu s općenitim trendovima na svjetskoj razini", rekao je financijski direktor nizozemske kompanije.

Zbog američkih izvoznih zabrana ASML ne smije na kineskom tržištu prodavati najnaprednije alate temeljene ne tehnologiji EUV i DUV, ali kineskim klijentima nudi manje napredne strojeve na temelju tehnologije DUV, koji ipak mogu proizvoditi relativno napredne čipove.

Nizozemska kompanija bilježi snažnu potražnju kineskih proizvođača logičkih čipova, koji se upotrebljavaju u umjetnoj inteligenciji, računalima i mobitelima namijenjenima domaćem kineskom tržištu, rekao je Dassen.