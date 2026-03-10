Dodjela nagrada za neobične znanstvene radove seli iz SAD-a u Europu

Ig Nobel dodjeljuje digitalni časopis Annals of Improbable Research, a promiče neobična znanstvena istraživanja. Njihov je cilj popularizirati znanost kroz projekte koji na prvi pogled djeluju apsurdno, ali otvaraju zanimljiva i ozbiljna pitanja.

Kako je u ponedjeljak priopćeno, 36. dodjela Ig Nobela održat će se u Zürichu. Dosad se ceremonija tradicionalno organizirala u SAD-u, najčešće u rujnu, nekoliko tjedana prije objave Nobelovih nagrada.

'Protekle godine postalo je nesigurno da naši gosti posjećuju SAD', rekao je Marc Abrahams, voditelj ceremonije i urednik časopisa, u intervjuu za Associated Press. 'Ne možemo mirne savjesti tražiti od ovogodišnjih dobitnika ili međunarodnih novinara koji prate događaj da putuju u SAD.'

Promjena dolazi u trenutku u kojem administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa provodi strožu imigracijsku politiku, uključujući deportacije migranata koji borave u zemlji bez dokumenata te pojačan nadzor nad studentskim i vizama za posjetitelje.

Bizarna, ali zanimljiva istraživanja

U posljednjih 35 godina dobitnici su redovito putovali u SAD da bi osobno preuzeli nagrade, uz nezaobilazan običaj da ih publika zasipa papirnatim avionima. Među prošlogodišnjim laureatima bili su, primjerice, japanski znanstvenici koji su istraživali može li bojenje krava u pruge nalik zebrinima smanjiti broj uboda muha, kao i istraživači iz Afrike i Europe koji su proučavali koju vrstu pizze najradije jedu gušteri.

U jednoj od kategorija nagrađena je i skupina europskih znanstvenika koji su pokazali da konzumacija alkohola ponekad može poboljšati sposobnost govorenja stranog jezika, a jedan od istraživača nagrađen je za dugogodišnje proučavanje rasta noktiju.

Prošle godine četiri od deset nagrađenih timova ipak nisu doputovala na ceremoniju u Boston. Dodjela se u ranijim izdanjima održavala na prestižnim američkim institucijama kao što su Sveučilište Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Sveučilište Boston.

Ovogodišnja ceremonija organizira se u suradnji s institucijama iz ETH Domaina, sustava koji okuplja švicarske znanstvene ustanove povezane sa Saveznim institutom za tehnologiju te sa Sveučilištem u Zürichu. 'Švicarska je kroz povijest iznjedrila mnoge neočekivane dobre stvari – od Alberta Einsteina do globalne ekonomije – a sada ponovno pomaže svijetu da prepozna vrijednost neobičnih ljudi i ideja', rekao je Abrahams.

Dolazak ceremonije u Zürich pozdravio je i epidemiolog Milo Puhan sa Sveučilišta u Zürichu, dobitnik Ig Nobela iz 2017. godine. Njegovo je istraživanje pokazalo da sviranje australskog instrumenta didgeridooa trenira mišiće gornjih dišnih putova te može smanjiti noćno hrkanje i pojavu apneje u snu.

Prema riječima organizatora, dodjela Ig Nobela ubuduće će se u Zürichu održavati svake druge godine, a u međuvremenu će se ceremonija seliti u druge europske gradove. Za sada ne postoje planovi da se događaj vrati u Sjedinjene Države.