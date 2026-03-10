IG NOBEL

Dodjela nagrada za neobične znanstvene radove seli iz SAD-a u Europu

L. Š.

10.03.2026 u 14:09

Ig Nobel
Ig Nobel Izvor: EPA / Autor: CJ GUNTHER
Bionic
Reading

Satirične nagrade Ig Nobel, što se dodjeljuju znanstvenim istraživanjima 'koja nas najprije nasmiju, a zatim potaknu na razmišljanje', ove će se godine prvi put održati izvan Sjedinjenih Država. Organizatori su objavili da se ceremonija seli u Europu zbog zabrinutosti oko izdavanja američkih viza i sigurnosti dolaska međunarodnih sudionika

Kako je u ponedjeljak priopćeno, 36. dodjela Ig Nobela održat će se u Zürichu. Dosad se ceremonija tradicionalno organizirala u SAD-u, najčešće u rujnu, nekoliko tjedana prije objave Nobelovih nagrada.

Ig Nobel dodjeljuje digitalni časopis Annals of Improbable Research, a promiče neobična znanstvena istraživanja. Njihov je cilj popularizirati znanost kroz projekte koji na prvi pogled djeluju apsurdno, ali otvaraju zanimljiva i ozbiljna pitanja.

vezane vijesti

'Protekle godine postalo je nesigurno da naši gosti posjećuju SAD', rekao je Marc Abrahams, voditelj ceremonije i urednik časopisa, u intervjuu za Associated Press. 'Ne možemo mirne savjesti tražiti od ovogodišnjih dobitnika ili međunarodnih novinara koji prate događaj da putuju u SAD.'

Promjena dolazi u trenutku u kojem administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa provodi strožu imigracijsku politiku, uključujući deportacije migranata koji borave u zemlji bez dokumenata te pojačan nadzor nad studentskim i vizama za posjetitelje.

Bizarna, ali zanimljiva istraživanja

U posljednjih 35 godina dobitnici su redovito putovali u SAD da bi osobno preuzeli nagrade, uz nezaobilazan običaj da ih publika zasipa papirnatim avionima. Među prošlogodišnjim laureatima bili su, primjerice, japanski znanstvenici koji su istraživali može li bojenje krava u pruge nalik zebrinima smanjiti broj uboda muha, kao i istraživači iz Afrike i Europe koji su proučavali koju vrstu pizze najradije jedu gušteri.

U jednoj od kategorija nagrađena je i skupina europskih znanstvenika koji su pokazali da konzumacija alkohola ponekad može poboljšati sposobnost govorenja stranog jezika, a jedan od istraživača nagrađen je za dugogodišnje proučavanje rasta noktiju.

Prošle godine četiri od deset nagrađenih timova ipak nisu doputovala na ceremoniju u Boston. Dodjela se u ranijim izdanjima održavala na prestižnim američkim institucijama kao što su Sveučilište Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Sveučilište Boston.

Ovogodišnja ceremonija organizira se u suradnji s institucijama iz ETH Domaina, sustava koji okuplja švicarske znanstvene ustanove povezane sa Saveznim institutom za tehnologiju te sa Sveučilištem u Zürichu. 'Švicarska je kroz povijest iznjedrila mnoge neočekivane dobre stvari – od Alberta Einsteina do globalne ekonomije – a sada ponovno pomaže svijetu da prepozna vrijednost neobičnih ljudi i ideja', rekao je Abrahams.

Dolazak ceremonije u Zürich pozdravio je i epidemiolog Milo Puhan sa Sveučilišta u Zürichu, dobitnik Ig Nobela iz 2017. godine. Njegovo je istraživanje pokazalo da sviranje australskog instrumenta didgeridooa trenira mišiće gornjih dišnih putova te može smanjiti noćno hrkanje i pojavu apneje u snu.

Prema riječima organizatora, dodjela Ig Nobela ubuduće će se u Zürichu održavati svake druge godine, a u međuvremenu će se ceremonija seliti u druge europske gradove. Za sada ne postoje planovi da se događaj vrati u Sjedinjene Države.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MEĐUNARODNA SVEMIRSKA POSTAJA

MEĐUNARODNA SVEMIRSKA POSTAJA

Američki Kongres želi produljiti rad ISS-a do 2032. godine. Razlog je vrlo zanimljiv
KOZMIČKI SVJETIONIK

KOZMIČKI SVJETIONIK

Astronomi detektirali gigantski kozmički laser: Šalje nam snažan signal iz dubokog svemira
INACTIVITY RESTART

INACTIVITY RESTART

Samsungovi pametni telefoni dobili su novu sigurnosnu značajku

najpopularnije

Još vijesti