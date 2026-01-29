Novootkrivena super stara galaksija otkriva tajne ranog svemira

Znanstvenici koji koriste svemirski teleskop James Webb otkrili su galaksiju koja pruža nove podatke o najranijim fazama postojanja svemira. Najnovije otkriće odnosi se na iznimno sjajnu galaksiju nazvanu MoM-z14, za koju tim istraživača navodi da je postojala samo 280 milijuna godina nakon Velikog praska.

Iako to zvuči kao dugo razdoblje, u kontekstu procijenjene starosti svemira od oko 13,8 milijardi godina, riječ je o jednom od najbližih primjera koje su astronomi dosad pronašli vremenu samog Velikog praska. Zbog toga MoM-z14 nudi vrijedan uvid, ali i određena iznenađenja, o tome kako je izgledao rani svemir.

'Zahvaljujući Webbu, možemo vidjeti dalje nego ikada prije u ljudskoj povijesti, a ono što vidimo uopće ne izgleda onako kako smo predviđali, što je istovremeno izazovno i uzbudljivo', rekao je glavni autor studije Rohan Naidu s Massachusetts Institute of Technologyja. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Open Journal of Astrophysics.