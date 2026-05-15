xAI predstavio agenta za programiranje, dolazi Grok Build

Riječ je o coding agentu namjenjenom profesionalnim programerima a specijalnost su mu složeni softverski zadaci
xAI predstavio je novi AI alat za programiranje pod nazivom Grok Build, kojim želi konkurirati proizvodima poput Claude Codea tvrtke Anthropic. Riječ je o coding agentu namijenjenom profesionalnim programerima i složenijim softverskim zadacima, a trenutačno je dostupan u ranoj beta verziji samo korisnicima pretplate SuperGrok Heavy, koja stoji 300 dolara mjesečno.
Iz kompanije navode da je Grok Build zamišljen kao 'moćan novi coding agent i CLI alat za profesionalni softverski razvoj', uz napomenu da će razvoj proizvoda ovisiti o povratnim informacijama prvih korisnika.
xAI pokušava sustići konkurenciju
Prema izvješću Bloomberga, razvoj Grok Builda dio je šireg pokušaja da xAI sustigne konkurente poput OpenAI i Anthropica u području generativne umjetne inteligencije. Elon Musk ranije je javno priznao da je xAI zaostao za konkurencijom kada je riječ o alatima za programiranje. Prije nekoliko mjeseci izjavio je kako kompaniju 'gradi ponovno od temelja', nakon odlaska više suosnivača.
Prema dostupnim informacijama, uprava je interno postavila cilj da Grok dosegne razinu performansi koju trenutačno pokazuje Claude u raznim programerskim zadacima.
Kontroverze oko Groka
Grok i ranije verzije xAI-jevih AI sustava već su izazivali kontroverze. Prošle godine sustav je bio kritiziran jer je korisnicima omogućavao generiranje seksualiziranih slika stvarnih osoba bez njihova pristanka. Britanska neprofitna organizacija Center for Countering Digital Hate objavila je u siječnju istraživanje prema kojem je Grok generirao oko tri milijuna seksualiziranih slika, uključujući oko 23 tisuće prikaza djece.
Nakon kritika xAI je promijenio pravila korištenja i ograničio 'razodjevanje' poznatih osoba.
Spajanje sa SpaceX-om i odlazak zaposlenika
xAI je u veljači preuzeo SpaceX, još jednu Muskovu kompaniju, čime je nastao objedinjeni sustav koji neki interni izvori nazivaju 'SpaceXAI'. Jedna od ideja povezanih sa spajanjem uključuje razvoj orbitalnih podatkovnih centara koje bi podržavali sateliti lansirani putem SpaceX-a. Kompanija je već podnijela zahtjev američkom FCC-u za lansiranje satelita povezanih s takvim projektom.
No prema pisanju The Informationa, objedinjena kompanija posljednjih mjeseci suočava se i s odlaskom zaposlenika. Više od 50 istraživača i inženjera navodno je napustilo tvrtku, uključujući stručnjake za AI treniranje i razvoj programerskih alata.
AI utrka sve više fokusirana na programiranje
Razvoj alata poput Grok Builda pokazuje koliko je tržište AI sustava za programiranje postalo važno tehnološkim kompanijama. OpenAI, Anthropic i drugi veliki igrači već mjesecima ulažu značajne resurse u agente koji mogu pisati, analizirati i ispravljati kod uz minimalnu ljudsku intervenciju.
xAI sada pokušava uhvatiti korak u segmentu koji se sve više smatra jednim od ključnih područja primjene generativne umjetne inteligencije, piše Engadget.