xAI predstavio agenta za programiranje, dolazi Grok Build

xAI predstavio je novi AI alat za programiranje pod nazivom Grok Build, kojim želi konkurirati proizvodima poput Claude Codea tvrtke Anthropic. Riječ je o coding agentu namijenjenom profesionalnim programerima i složenijim softverskim zadacima, a trenutačno je dostupan u ranoj beta verziji samo korisnicima pretplate SuperGrok Heavy, koja stoji 300 dolara mjesečno.

Iz kompanije navode da je Grok Build zamišljen kao 'moćan novi coding agent i CLI alat za profesionalni softverski razvoj', uz napomenu da će razvoj proizvoda ovisiti o povratnim informacijama prvih korisnika.

xAI pokušava sustići konkurenciju

Prema izvješću Bloomberga, razvoj Grok Builda dio je šireg pokušaja da xAI sustigne konkurente poput OpenAI i Anthropica u području generativne umjetne inteligencije. Elon Musk ranije je javno priznao da je xAI zaostao za konkurencijom kada je riječ o alatima za programiranje. Prije nekoliko mjeseci izjavio je kako kompaniju 'gradi ponovno od temelja', nakon odlaska više suosnivača.

Prema dostupnim informacijama, uprava je interno postavila cilj da Grok dosegne razinu performansi koju trenutačno pokazuje Claude u raznim programerskim zadacima.