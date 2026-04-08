SAD protiv Kine: Bitka 'mozga' i 'tijela' koja će odlučiti o gospodarskom vladaru u ovom stoljeću

U drugoj polovici 20. stoljeća globalnu utrku obilježila je nuklearna tehnologija. Danas se Sjedinjene Države sa svojim novim rivalom, Kinom, bore za prevlast u umjetnoj inteligenciji, tehnologiji koja bi mogla oblikovati političku i gospodarsku moć 21. stoljeća

Riječ je o natjecanju koje se odvija u istraživačkim laboratorijima, na sveučilištima i u startupovima, ali i na najvišim razinama politike i poslovanja. Ulog su goleme investicije, koje se mjere u bilijunima dolara, a ishod bi mogao odrediti tko će postavljati globalna pravila u razvoju i primjeni umjetne inteligencije, piše BBC. Stručnjaci često ovu utrku opisuju kao borbu između 'mozga' i 'tijela'. Sjedinjene Države tradicionalno prednjače u razvoju tzv. AI mozga – naprednih algoritama, velikih jezičnih modela i čipova koji pokreću sustave poput ChatGPT-ja. Kina, s druge strane, ima prednost u fizičkoj primjeni umjetne inteligencije – robotici, dronovima i humanoidnim sustavima.

Američka prednost u 'mozgovima' Prekretnica u ovoj utrci dogodila se krajem 2022. godine, kada je OpenAI lansirao ChatGPT, prvi masovno prihvaćeni veliki jezični model. U kratkom roku ta je tehnologija osvojila stotine milijuna korisnika i pokrenula val ulaganja među američkim tehnološkim divovima. Danas se procjenjuje da ChatGPT koristi više od 900 milijuna ljudi tjedno te su i kompanije poput Googlea, Anthropica i Perplexityja uložile milijarde u razvoj konkurentskih sustava. Ključ američke prednosti ne leži samo u softveru, nego i u hardveru. Najnaprednije računalne čipove, nužne za treniranje AI modela, dizajnira Nvidia, a proizvodnja se velikim dijelom odvija u Tajvanu, u tvrtki TSMC. Washington istodobno koristi stroge kontrole izvoza da bi ograničio pristup tim tehnologijama Kini. Dodatni element kontrole je nizozemska tvrtka ASML, jedini proizvođač ključnih strojeva za izradu najnaprednijih čipova, čiji se izvoz u Kinu također ograničava.

Kineski odgovor - brže i jeftinije Unatoč ograničenjima, Kina je pronašla način da odgovori. Početkom 2025. godine lansiran je chatbot DeepSeek te je pokazao da kineski modeli mogu postići slične rezultate kao američki, ali uz znatno manje resursa. To je izazvalo potres na tržištu: vrijednost Nvidije u jednom je danu pala za oko 600 milijardi dolara. Analitičari smatraju da su američke restrikcije potaknule kineske inženjere na veću inovativnost i ubrzale razvoj domaćih rješenja. Osim toga, kineski model razvoja često se oslanja na otvoreniji pristup. Za razliku od američkih kompanija, koje strogo čuvaju svoj kod, kineske tvrtke češće dijele tehnologiju, čime ubrzavaju razvoj cijelog ekosustava, a rezultat je sve manja razlika. Doduše, američki modeli i dalje su tehnološki napredniji, ali kineski su znatno jeftiniji i brzo sustižu konkurenciju. Dok SAD prednjači u softveru, Kina dominira u robotici. Zahvaljujući snažnoj industrijskoj bazi i državnim ulaganjima, u toj zemlji danas radi oko dva milijuna robota, više nego u ostatku svijeta zajedno. Poseban naglasak stavljen je na humanoidne robote te bi oni u budućnosti mogli nadomjestiti radnu snagu u zemlji suočenoj sa starenjem stanovništva. Procjenjuje se naime da će do 2035. godine broj starijih od 60 godina u Kini premašiti ukupnu populaciju Sjedinjenih Država. Kineski proizvodi već sada čine oko 90 posto globalnog izvoza humanoidnih robota, a ta je tehnologija duboko integrirana u svakodnevni život u toj zemlji, od dostave dronovima do automatiziranih tvornica.