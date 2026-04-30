Neobična umjetnička instalacija u Berlinu: Robotski psi s licima Muska i Bezosa 'izbacuju' AI umjetnost

U sklopu svoje umjetničke instalacije u Neue Nationalgalerie u Berlinu, Winkelmann je instalirao seriju robotskih pasa koji na sebi nose silikonske glave napravljene da nalikuju najprepoznatljivijim pojedincima iz tehnologije i kulture. Među njima su Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, ali i Andy Warhol i Pablo Picasso.

Instalacija nazvana 'Regular Animals' (obične životinje) predstavlja ove likove ne kao udaljene ikone, već kao neumorne strojeve koji lutaju galerijskim prostorom, stvarajući pri tome dijelom spektakl, a dijelom satiru.

Svaki je robot opremljen kamerama koje bilježe sve što se događa oko njega i potom te scene obrađuje u fotografije koje se printaju kroz 'stražnji otvor' robotskih pasa.