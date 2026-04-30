Neobična umjetnička instalacija u Berlinu: Robotski psi s licima Muska i Bezosa 'izbacuju' AI umjetnost

Robotski psi s hiperrealističnim licima tehnoloških milijardera postali su pravi hit u Berlinu. Oni su plod mašte i kreativnosti američkog umjetnika Mikea Winkelmanna, poznatijeg kao Beeple.
U sklopu svoje umjetničke instalacije u Neue Nationalgalerie u Berlinu, Winkelmann je instalirao seriju robotskih pasa koji na sebi nose silikonske glave napravljene da nalikuju najprepoznatljivijim pojedincima iz tehnologije i kulture. Među njima su Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, ali i Andy Warhol i Pablo Picasso.
Instalacija nazvana 'Regular Animals' (obične životinje) predstavlja ove likove ne kao udaljene ikone, već kao neumorne strojeve koji lutaju galerijskim prostorom, stvarajući pri tome dijelom spektakl, a dijelom satiru.
Svaki je robot opremljen kamerama koje bilježe sve što se događa oko njega i potom te scene obrađuje u fotografije koje se printaju kroz 'stražnji otvor' robotskih pasa.
Svaka izbačena fotografija prikazuje dio stvarnosti obrađene s pomoću umjetne inteligencije kako bi bila u skladu s osobnosti psa. Primjerice, pas s Picassovim likom izbacuje slike u stilu kubista, a onaj s likom Andyja Warhola, slike u stilu pop arta.
Kako je za Euronews pojasnio sam autor instalacije, želio je dati svoj komentar na to kako našu percepciju oblikuju algoritmi i tehnološke platforme te tehnološki milijarderi koji ih posjeduju.
'To je nevjerojatna količina moći, koju mislim da u potpunosti ne shvaćamo. Pogotovo jer kad oni nešto žele promijeniti, ne moraju lobirati u UN-u. Ne moraju ići kroz Kongres ili EU. Samo se probude i promijene te algoritme', ističe Winkelmann odnosno Beeple.
Inače, ova je instalacija po prvi put prikazana javnosti na Art Basel Miami Beach 2025.
Da je Beeple umjetnik koji ima pravo komentirati tehnološke mogule, pokazuje i činjenica da se kao grafički dizajner svakodnevno bavi digitalnom umjetnošću. Jedan je od utemeljitelja 'svakodnevnog pokreta u 3D grafici'. Godinama već, svakog dana stvara slike koje objavljuje na internetu. Do sad još nije propustio ni jedan dan.