Zabrana ne funkcionira: Više od 60 posto maloljetnih Australaca i dalje koristi društvene mreže

Troje od petero koji su imali korisničke račune na ograničenim platformama prije prosinca, uključujući TikTok, Instagram i YouTube, i dalje su imali pristup jednom ili više svojih računa.

U prvoj velikoj studiji te vrste otkako je zabrana stupila na snagu, utvrđeno je kako mladi u dobi od 12 do 15 godina i dalje koriste društvene mreže.

Istraživanje sugerira kako je 53 posto djece korisnika na TikToku, 53 posto na YouTubeu i 52 posto korisnika Instagrama i dalje moglo pristupiti računima. Istraživanje je provedeno online između 12. i 31. ožujka. Naručili su ga Zaklada Molly Rose (MRF), koja se izjasnila protiv predložene slične zabrane u Velikoj Britaniji, i YouthInsight.

Dvije trećine korisnika YouTubea, 61 posto korisnika Snapchata i 60 posto korisnika Instagrama i TikToka rekli su istraživačima kako platforme nisu poduzele 'nikakvu akciju' za uklanjanje ili deaktiviranje računa koje su imali prije ograničenja.

Polovica djece koja su koristila ograničene platforme prije stupanja na snagu zabrane kaže kako to nije promijenilo njihovu sigurnost online, dok jedno od sedmero kaže kako ih je zabrana učinila manje sigurnima.

S druge strane, anketa YouGova u ožujku pokazala je kako je 61 posto roditelja djece u dobi od 16 godina i mlađe primijetilo između dvije i četiri pozitivne promjene u ponašanju nakon zabrane, uključujući više osobnih društvenih interakcija, poboljšane odnose roditelj-dijete te veću prisutnost i angažiranost djece tijekom interakcija.

Međutim, dva od pet roditelja primijetilo je između dva i četiri negativna utjecaja, uključujući povećanu digitalnu nejednakost, prelazak na alternativne ili manje regulirane platforme i smanjenje društvene povezanosti, piše Sky News.