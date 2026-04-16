Stigao Eurosky: Službeno pokrenuta europska platforma za društvene mreže

Nizozemska inicijativa nudi europskim korisnicima domaću alternativu društvenim mrežama u vlasništvu velikih tehnoloških tvrtki

Nova europska platforma za infrastrukturu društvenih mreža Eurosky službeno je pokrenuta, obećavajući korisnicima potpuno vlasništvo nad njihovim podacima, a cilj joj je konkurirati tvrtkama kao što su Meta Platforms i X. Ovaj potez dolazi u trenutku u kojem rastu napetosti između Bruxellesa i američkih tehnoloških divova koji dominiraju društvenim mrežama. Meta i druge platforme našle su se na meti kritika zbog navodno ovisničkog dizajna i drugih štetnih praksi, a u prosincu je X Elona Muska dobio najveću kaznu koju je Europska komisija dosad ikome odredila zbog kršenja pravila transparentnosti.

U međuvremenu je Grok, robot za brbljanje te tvrtke temeljen na umjetnoj inteligenciji, generirao deepfake gole fotografije bez dozvole osoba koje su bile tako prikazane, potičući oko 50 europskih zakonodavaca na poziv Komisiji za 'izgradnju europske društvene mreže'. Eurosky nije sam po sebi platforma društvenih mreža, ali korisnicima daje jedinstven digitalni identitet koji im obećava potpuno vlasništvo nad njihovim podacima smještenim na europskim web poslužiteljima, u skladu sa zakonodavstvom Unije.