Stigao Eurosky: Službeno pokrenuta europska platforma za društvene mreže

Nizozemska inicijativa nudi europskim korisnicima domaću alternativu društvenim mrežama u vlasništvu velikih tehnoloških tvrtki
Nova europska platforma za infrastrukturu društvenih mreža Eurosky službeno je pokrenuta, obećavajući korisnicima potpuno vlasništvo nad njihovim podacima, a cilj joj je konkurirati tvrtkama kao što su Meta Platforms i X.
Ovaj potez dolazi u trenutku u kojem rastu napetosti između Bruxellesa i američkih tehnoloških divova koji dominiraju društvenim mrežama. Meta i druge platforme našle su se na meti kritika zbog navodno ovisničkog dizajna i drugih štetnih praksi, a u prosincu je X Elona Muska dobio najveću kaznu koju je Europska komisija dosad ikome odredila zbog kršenja pravila transparentnosti.
U međuvremenu je Grok, robot za brbljanje te tvrtke temeljen na umjetnoj inteligenciji, generirao deepfake gole fotografije bez dozvole osoba koje su bile tako prikazane, potičući oko 50 europskih zakonodavaca na poziv Komisiji za 'izgradnju europske društvene mreže'.
Eurosky nije sam po sebi platforma društvenih mreža, ali korisnicima daje jedinstven digitalni identitet koji im obećava potpuno vlasništvo nad njihovim podacima smještenim na europskim web poslužiteljima, u skladu sa zakonodavstvom Unije.
Digitalni identitet omogućuje korisnicima uključivanje u AT protokol, okvir koji podupire usluge poput platformi društvenih mreža Bluesky i drugih aplikacija. Digitalni identitet, ili poslužitelj osobnih podataka (PDS), mjesto je na kojem se grupiraju objave, profil i veze. Kako se ekosustav mreže bude širio, tako će biti dostupno više aplikacija.
Zasad se Eurosky još djelomično oslanja na Blueskyevu osnovnu infrastrukturu, osobito za moderiranje sadržaja. No postoji put prema potpunoj neovisnosti te uključuje izgradnju zajedničkog sustava moderiranja sadržaja koji bi europski programeri aplikacija mogli licencirati.
Eurosky je prvi put stavio svoje poslužitelje osobnih podataka na raspolaganje prethodno registriranim korisnicima u veljači. Organizacija uključuje poduzetnike, tehnologe i skupine civilnog društva, među kojima je i Robin Berjon, bivši strateg za podatke New York Timesa, piše Euro News.
