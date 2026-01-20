T brend najvrjedniji je telekomunikacijski brend u Europi i svijetu

Od 2020. godine vrijednost T brenda porasla je za više od 140 posto, što potvrđuje uspješnu dugoročnu strategiju brenda i snažan međunarodni rast. T brend danas predstavlja prepoznatljiv simbol povezivosti, povjerenja i tehnološkog napretka za korisnike diljem Europe i svijeta, uključujući i Hrvatsku.

Vrijednost T brenda sada iznosi 96,2 milijarde američkih dolara, što predstavlja rast od 12,8 posto u odnosu na prošlu godinu i najvišu razinu u povijesti kompanije. Deutsche Telekom dodatno učvršćuje prednost pred konkurentima Verizonom i AT&T‑om te zauzima 11. mjesto na ljestvici najvrjednijih svjetskih brendova, kao jedina europska kompanija u samom vrhu.

'Brend Telekom nastavlja svoj uspješan rast. Rezultati jasno pokazuju da naša jasna strategija, dugoročni kontinuitet i kreativna snaga daju rezultate', poručuje Uli Klenke, direktor brenda u Deutsche Telekomu. 'S mrežama visokih performansi, inovativnim proizvodima i izvrsnim uslugama ljudima otvaramo mogućnosti digitalizacije te stvaramo povezanost i bliskost ondje gdje udaljenosti razdvajaju.'

Prema analizi Brand Financea, rast vrijednosti T brenda rezultat je dosljednog upravljanja brendom, snažnog gospodarskog i tehnološkog razvoja te kontinuiranih ulaganja u mrežnu kvalitetu i korisničko iskustvo u Europi i SAD‑u. Ključni čimbenici su inovativnost, korisnička podrška, povoljni omjer vrijednosti i cijene, preporuke korisnika i visoka razina povjerenja koju brend uživa na različitim tržištima.

Snažna međunarodna prisutnost i integracija krovnog T brenda na europskim tržištima dodatno učvršćuju njegovu percepciju globalnog lidera u telekom industriji. U tom okviru i Hrvatski Telekom, kao dio Deutsche Telekom grupe, pridonosi snazi T brenda kroz ulaganja u mreže nove generacije i vrhunsko korisničko iskustvo na hrvatskom tržištu.