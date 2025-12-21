NJIHOV SUD

Ovo je najboljih 11 SHNL-a prema izboru Jeličića i Vejića

21.12.2025 u 21:35

Hrvoje Vejić i Joško Jeličić
Jesenski dio SuperSport HNL-a je iza nas.

Nakon prvih 18 kola Dinamo drži vrh ljestvice s 38 bodova, dok Hajduk 'puše za vratom' s bodom zaostatka. Na dnu je ostao Osijek s bodom manje od Vukovara.

Kroz prvih 18 kola, svakoga ste tjedna u emisiji Studio SuperSport HNL na MAXSportu mogli pratiti komentare stručnih analitičara Joška Jeličića i Hrvoja Vejića. Na kraju jesenskog dijela, voditeljski par odabrao je svojih najboljih 11. Njihov odabir i objašnjenje pogledajte u nastavku.

Najboljih 11 prve polusezone SHNL-a po izboru Jeličića i Vejića:

Malenica - Oreč, Radeljić, Dominguez, Perez-Vinlof - Pukštas, Bennacer - Hoxha, Fruk, Jagušić - Šego

Jeličić i Vejić najboljih 11 polusezone SHNL-a Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

Sažeci Hrvatske nogometne lige

