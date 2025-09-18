ChatGPT mogao bi od nas tražiti - osobnu iskaznicu?

Također su otkrili kako razvijaju automatizirani sustav predviđanja dobi osmišljen za utvrđivanje je li korisnik mlađi od 18 godina, nakon čega će ponuditi iskustvo primjereno dobi s robotom za brbljanje pokretanim umjetnom inteligencijom.

OpenAI je nedavno najavio uvođenje roditeljskog nadzora za ChatGPT prije kraja ovog mjeseca.

Ako u nekim slučajevima sustav ne može predvidjeti dob korisnika, OpenAI bi mogao zatražiti identifikaciju kako bi mogao ponuditi najprikladnije iskustvo.

Plan je ovog tjedna podijelio u objavi izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman, koji je istaknuo kako je ChatGPT namijenjen osobama starijim od 13 godina.

Altman je rekao kako će dob korisnika biti predviđena na temelju načina na koji ljudi koriste ChatGPT.

'Ako postoji sumnja, igrat ćemo na sigurno i zadano ćemo odabrati iskustvo za mlađe od 18 godina', rekao je, 'U nekim slučajevima ili zemljama možemo tražiti i identifikaciju. Znamo kako je to kompromis u pogledu privatnosti za odrasle, ali vjerujemo da je to vrijedan kompromis.'

Dodao je kako želi da korisnici komuniciraju s ChatGPT-om na način koji žele, 'unutar vrlo širokih granica sigurnosti'.

Napomenuo je kako početna inačica ChatGPT-ja nije osobito koketna, ali je rekao kako će chatbot, ako korisnik zatraži takvo ponašanje, u skladu s tim reagirati.

Početna inačica također ne bi trebala davati upute o tome kako netko može oduzeti sebi život. Ali, naglasio je Altman, ako odrasli korisnik traži pomoć u pisanju izmišljene priče koja prikazuje samoubojstvo, tada bi 'model trebao pomoći s tim zahtjevom'.

U idealnom scenariju, proširivat će slobodu koliko god je moguće bez nanošenja štete ili potkopavanja slobode bilo koga drugog.

No, u slučajevima kada se utvrdi kako je korisnik mlađi od 18 godina, koketiranje i komentari o samoubojstvu biti isključeni u svim područjima.

Ako takva osoba izrazi suicidalne misli ChatGPT-ju, pokušat će kontaktirati roditelje korisnika. Ako ne uspiju, kontaktirat će vlasti u slučaju neposredne opasnosti, piše Digital Trends.