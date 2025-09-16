Tko koristi ChatGPT i što ga ljudi najčešće pitaju? OpenAI objavio rezultate velikog istraživanja

Studija također pokazuje da broj korisnika brže raste u siromašnijim nego u bogatijim zemljama, iako nije naveden detaljan pregled po državama. OpenAI procjenjuje da ChatGPT danas ima više od 700 milijuna korisnika tjedno.

Industrija umjetne inteligencije , kao i tehnološki sektor općenito, tradicionalno naginje muškoj populaciji. No istraživanje pokazuje da sam ChatGPT ima globalnu i raznoliku korisničku bazu. Dok je u prvim mjesecima popularnosti (krajem 2022. i početkom 2023.) čak 80 posto korisnika imalo 'tipično muška' imena, do lipnja 2025. taj je trend preokrenut: 52 posto korisnika sada ima 'ženska' imena, navode istraživači.

Prema izvješću, većinu korisnika čine žene, a najveći dio razgovora nema veze s poslom. ChatGPT je osobito popularan među mladima te se gotovo polovica analiziranih razgovora odnosila na korisnike u dobi između 18 i 25 godina. Studija na 64 stranice – koju je proveo OpenAI-jev ekonomsko-istraživački odjel i objavio kao radnu verziju pri američkom Nacionalnom uredu za ekonomska istraživanja (NBER) – temelji se na više od 1,5 milijuna poruka koje je 130.000 korisnika poslalo između svibnja 2024. i lipnja 2025.

Što ljudi rade s ChatGPT-jem?

U početku su ga korisnici podjednako koristili za posao i privatne svrhe. No do lipnja ove godine čak 73 posto svih razgovora odnosilo se na osobne potrebe. Najveća kategorija bila je 'praktični savjeti' (28,3 posto svih razgovora) – pitanja vezana uz školu, vježbanje, svakodnevne probleme i 'uradi sam' upute.

Druga najveća kategorija bila je pomoć pri pisanju – od uređivanja i lekture teksta do pomoći u pisanju e-mailova i objava na društvenim mrežama. Oko 4,2 posto razgovora odnosilo se na programiranje te su korisnici tražili generiranje ili provjeru koda.

Treća najpopularnija kategorija bila je 'traženje informacija', što istraživači vide kao zamjenu za klasične internetske pretraživače. Taj je oblik korištenja kontinuirano rastao i do kraja ovoga lipnja postao druga najčešća namjena ChatGPT-ja, što predstavlja potencijalni izazov za Google, čiji je oglašivački biznis temeljen na pretraživanju vrijedan 55 milijardi dolara godišnje.

U ovu su kategoriju uključeni i upiti o 'proizvodima koji se mogu kupiti', a činili su 2,1 posto svih razgovora. Takva pitanja mogla bi otvoriti prostor za novi poslovni model OpenAI-ja – oglase ili suradnje s trgovcima.

Osobni savjeti i 'AI djevojke'

Istraživanje je pokazalo da 1,9 posto razgovora uključuje traženje savjeta o vezama, osjećajima i osobnim dilemama. Iako čine mali udio, ti podaci dolaze u trenutku zabrinutosti oko mogućih negativnih posljedica dugotrajnih razgovora s chatbotovima, što može izazvati i takozvanu AI psihozu.

Američka regulatorna agencija FTC prošlog tjedna pokrenula je istragu o chatbotovima koji se predstavljaju kao 'pratitelji'. Među sedam kompanija od kojih je zatražila informacije su OpenAI, Google i Meta. >>Pročitajte više OVDJE<<

U travnju je OpenAI povukao jednu od nadogradnji nakon što su se korisnici žalili da im ChatGPT previše laska u razgovoru i daje previše potpore za štošta. U kolovozu je tvrtka pak odustala od gašenja verzije GPT-4o nakon prosvjeda dijela onih koji su tvrdili da su razvili 'vrijedne odnose' s tim modelom.

Studija navodi i kategoriju 'igre i uloge', a ona uključuje slučajeve kada korisnici tretiraju chatbot kao 'AI djevojku' i čini 0,4 posto razgovora. Osim toga, OpenAI razvija roditeljske kontrole koje će omogućiti nadzor nad korištenjem ChatGPT-ja među djecom.

Kompanija navodi da je za analizu koristila vlastitu AI tehnologiju te da ljudi nisu izravno čitali pojedine razgovore, a demografski podaci temeljili su se na informacijama koje su korisnici unijeli prilikom registracije.