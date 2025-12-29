Altman za 555.000 dolara godišnje traži osobu koja će držati AI pod kontrolom: 'Bit će stresno'

Izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman opisao je posao kao 'stresan' u objavi na platformi X u subotu, te naveo da će osoba zaposlena na toj poziciji biti odmah bačena u vatru. 'Riječ o ključnoj ulozi u jako važnom trenutku', naveo je Alrman.

OpenAI je, naime, spreman izdvojiti više od pola milijuna dolara godišnje kako bi netko sustavno radio na ublažavanju rizika koje donosi umjetna inteligencija – od gubitka radnih mjesta i širenja dezinformacija, preko zlouporabe tehnologije od strane zlonamjernih aktera, do ekoloških posljedica i činjenice da se ljudi oslanjaju na algoritme umjesto na vlastitu prosudbu.

Pozicija voditelja za pripravnost dio je OpenAI-jeva tima za sigurnosne sustave, koji razvija zaštitne mehanizme, okvire i evaluacije za modele umjetne inteligencije. Prema opisu radnog mjesta, budući voditelj bit će 'izravno odgovoran za izgradnju i koordinaciju procjena sposobnosti, modela prijetnji i mjera ublažavanja, koje zajedno čine koherentan, rigorozan i operativno skalabilan sigurnosni sustav'.

Altman je istaknuo da se sposobnosti AI modela razvijaju iznimno brzo. 'Modeli su danas sposobni za mnoge izvanredne stvari, ali istodobno počinju stvarati i stvarne izazove. Utjecaj modela na mentalno zdravlje vidjeli smo tijekom 2025. godine, a sada svjedočimo tome da modeli postaju toliko dobri u području računalne sigurnosti da počinju otkrivati kritične ranjivosti', naveo je.