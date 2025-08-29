Često zaspite uz mobitel? To može biti ozbiljna prijetnja zdravlju

Najveći problem su mobiteli noću - prije spavanja. Plavo svjetlo ozbiljna je prijetnja zdravlju. Može dovesti i do najraširenijeg tipa dijabetesa - tipa dva.

Dramatično upozorenje liječnika. Izloženost plavom svjetlu s pametnih ekrana prije spavanja može dovesti do debljine i razvoja dijabetesa dva. Loša kvaliteta sna povezana je i s nizom drugih zdravstvenih problema. A sve više građana ovisno je o mobitelima. Postali su kao njihova produžena ruka.

Pročelnica Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KBC-a Sestre milosrdnice Gorana Mirošević kaže za RTL:

'Što se tiče šećerne bolesti tipa dva, različiti su uzroci zbog koje može nastati. Od nasljedne predispozicije, dobi, ženskog spola primjerice kod žena koje imaju policistični sindrom. S druge strane prekomjerno unošenje hrane, prekomjerna tjelesna masa, sjedilački način života.'

Stručnjakinja pojašnjava kako je točno plavo svjetlo navečer prije spavanja povezano s mogućim razvojem bolesti: 'Smanjuje se razina melatonina, a melatonin je hormon sna. I smanjuje se u biti trajanje sna i dolazi do poremećaja. Ne možemo reći da plavo svjetlo direktno uzrokuje šećernu bolest, ali može biti jedan od rizika za razvoj.'

Pokazalo je to i istraživanje objavljeno u časopisu Lancet prošle godine u kojem je sudjelovalo čak 85 000 ljudi od 40 do 69 godina. Trajalo je devet godina i analizirano je čak 13 milijuna sati podataka sa senzora svjetlosti koje su nosili na zapešćima, danju i noću.

Depresija, maligne bolesti...

Predsjednica Hrvatskog društva za kronične bolesti Zrinka Mach kaže: 'Znanstvena istraživanja ukazuju da izloženost umjetnom svjetlu noću može poremetiti naš unutarnji biološki sat i time povećati rizik od dijabetesa tipa dva, arterijske hipertenzije i debljine. Stoga je kvalitetan san važan u prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti.'

Osobe koje su noću izložene umjetnom svjetlu imaju veću vjerojatnost da će razviti i druge bolesti. Docentica Mirošević to potvrđuje: 'Poremećaj sna, odnosno skraćeno spavanje smanjuje izlučivanje hormona, pa može dovesti i do drugih poremećaja, poput depresije pa čak i maligne bolesti imaju veze s nedostatkom sna.'

Istraživanje je pokazalo da što je bila jača izloženost svjetlu noću, to je bio viši rizik za razvoj dijabetesa. U ovom slučaju mrak i tama puno su zdraviji od svjetla.