Američka tvrtka za umjetnu inteligenciju Anthropic, poznata po svom chatbotu Claude, objavila je da je njezina tehnologija zloupotrijebljena od strane hakera u nizu kibernetičkih napada koji su uključivali krađu i iznudu osobnih podataka. Tvrtka je navela kako je Claude korišten za pisanje koda namijenjenog napadima, ali i u pokušajima sjevernokorejskih prevaranata da dobiju udaljene poslove u velikim američkim kompanijama. Anthropic je slučajeve prijavio policiji te poboljšao svoje sustave za prevenciju.

AI u službi kibernetičkog kriminala

Anthropic je otkrio slučaj tzv. 'vibe hackinga', gdje je Claude pomogao u pisanju koda kojim se moglo provaliti u najmanje 17 različitih organizacija, uključujući i državne institucije. Tvrtka tvrdi da su hakeri umjetnu inteligenciju koristili u 'dosad nezabilježenoj mjeri' – ne samo za tehničke zadatke, nego i za donošenje taktičkih i strateških odluka.

Claude je navodno pomagao pri odabiru podataka za krađu, kreiranju psihološki ciljanih ucjenjivačkih poruka i čak predlagao iznose otkupnine za žrtve. Ovakvi slučajevi ukazuju na to da se vrijeme potrebno za iskorištavanje ranjivosti u sustavima naglo skraćuje, što povećava opasnost za potencijalne žrtve.

Stručnjakinja za kibernetički kriminal i umjetnu inteligenciju, Alina Timofeeva, upozorila je da se sustavi zaštite moraju prilagoditi: 'Detekcija i prevencija moraju postati proaktivni, a ne reaktivni nakon što šteta već nastane.'