Uber ulaže u Rimčeve robotaksije

Prema najavi kompanija, suradnja će objediniti tehnologiju, platformu i operativni model. Pony.ai osigurava sustav autonomne vožnje, Uber integrira uslugu u svoju globalnu platformu za naručivanje prijevoza, dok će Verne biti vlasnik flote i operator.

Robotaksiji će se moći naručiti putem Uberove aplikacije, kao i kroz Verneovu aplikaciju, čime će korisnici dobiti dodatnu opciju prijevoza unutar postojećih digitalnih kanala.

Plan je postupno širenje, najprije u Zagrebu, a potom i na druga europska i međunarodna tržišta. Dugoročno se cilja na flotu od tisuće autonomnih vozila.

Testiranja već počela u Zagrebu

U sklopu projekta već su započela testiranja na zagrebačkim cestama, i to uz korištenje Pony.ai Gen-7 sustava autonomne vožnje.

Verne će voditi proces izlaska usluge na tržište, uključujući ishođenje regulatornih odobrenja i koordinaciju uvođenja vozila u mreže Vernea i Ubera. Kompanije navode da bi takav model trebao osigurati sigurnost i ujednačeno korisničko iskustvo te omogućiti lakše širenje na nova tržišta.

Uz operativnu suradnju, Uber planira i ulaganje u Verne, čime dodatno učvršćuje partnerstvo.

Fokus na komercijalizaciju autonomne vožnje

Izvršni direktor Vernea Marko Pejković ističe da Europa treba konkretne projekte autonomne mobilnosti, a ne samo testiranja.

'Europa treba autonomnu mobilnost koja može prijeći s testiranja u stvarnu komercijalnu uslugu. Verne povezuje tehnologiju, platformu i operativne sposobnosti potrebne da to postane stvarnost, prvo u Zagrebu, a onda na drugim tržištima', rekao je Pejković.

Iz Ubera naglašavaju važnost partnerstava za širenje tehnologije.

'Kroz snažan ekosustav partnerstava autonomna mobilnost može se skalirati globalno i učinkovitije. Okupljanjem tehnologije Pony.ai, operativnog iskustva Vernea i globalne platforme Ubera činimo važan korak prema dostupnosti autonomnog taksija većem broju korisnika', rekao je izvršni direktor Ubera Dara Khosrowshahi.

Iskustvo iz Kine kao temelj širenja

Iz Pony.ai ističu da već imaju komercijalno iskustvo na velikim tržištima.

'Naš Gen-7 sustav u Kini već postiže visoku komercijalnu razinu, uz pozitivno poslovanje u Guangzhouu i Shenzhenu. To pokazuje spremnost tehnologije i poslovnog modela za međunarodno širenje', rekao je osnivač i izvršni direktor Pony.ai dr. James Peng.

Dodao je da kombinacija njihove tehnologije, Uberove platforme i Verneova operativnog modela može omogućiti razvoj skalabilnog sustava autonomne mobilnosti.

Ako projekt uspije, Zagreb bi mogao postati jedno od ključnih testnih i razvojnih središta za autonomni prijevoz u Europi.