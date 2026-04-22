Ugodna vožnja

Bivši šef Microsofta Hrvatska oduševljen Verneom: '13/10, ne mogu dočekati...'

M.Či.

22.04.2026 u 15:49

Verne Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Verne
Bionic
Reading

Verneov robotaksi dobio je veliku pohvalu i to od čelnog čovjeka jednog izraelskog AI startupa.

Vedran Bajer, bivši direktor Microsofta Hrvatska i BiH te trenutačni voditelj izraelskog AI startupa Wonderful za regiju, pohvalio se na LinkedIn-u kako se provozao Zagrebom u Verneovom robotaksiju.

Istaknuo je kako je s njim u automobilu bio sigurnosni vozač, ali i da on 'ni jednom nije dodirnuo volan'.

'Automobil čita cestu, navigira raskrižjima, prepoznaje pješake, potpuno sam. Zagrebačke ulice. Stvarni promet, uključujući i radove. Ne testni poligon. Verne čini nešto što većina gradova diljem svijeta još nije vidjela. I to čine u mom stražnjem dvorištu', napisao je Bajer.

tportal
Izvor: Društvene mreže / Autor: Vedran Bajer/LinkedIn

'Govorimo o tome kako AI mijenja sve. Ovo je AI koji mijenja kako dolazite od A do B - tiho, lagano i bez drame. Oduševljen, a ja sam na prvim crtama tehnologije', dodao je.

Na kraju je iskustvo ocijenio 13/10 i pohvalio Gorana Dautovića, potpredsjednika i zamjenika predsjednika uprave Vernea i njegov tim.

'Držim fige, ne mogu dočekati da vidim što možete napraviti!', napisao je Bajer.

Podsjetimo, Verne je lansirao uslugu robotaksija u Zagrebu prije dva tjedna, u ograničenom opsegu. Tako Verneovi robotaksiji trenutno voze središtem grada i rutom prema zračnoj luci.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti