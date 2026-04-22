Bivši šef Microsofta Hrvatska oduševljen Verneom: '13/10, ne mogu dočekati...'

Vedran Bajer, bivši direktor Microsofta Hrvatska i BiH te trenutačni voditelj izraelskog AI startupa Wonderful za regiju, pohvalio se na LinkedIn-u kako se provozao Zagrebom u Verneovom robotaksiju.

Istaknuo je kako je s njim u automobilu bio sigurnosni vozač, ali i da on 'ni jednom nije dodirnuo volan'.

'Automobil čita cestu, navigira raskrižjima, prepoznaje pješake, potpuno sam. Zagrebačke ulice. Stvarni promet, uključujući i radove. Ne testni poligon. Verne čini nešto što većina gradova diljem svijeta još nije vidjela. I to čine u mom stražnjem dvorištu', napisao je Bajer.