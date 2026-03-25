Bruxellesu prekipjelo: Što stoji iza novih pritisaka Washingtona na regulatore u Uniji?

Američka administracija već dulje pokušava ublažiti ključne europske zakone – Akt o digitalnim uslugama (DSA) i Akt o digitalnim tržištima (DMA) – tvrdeći da nepravedno ciljaju američke tehnološke kompanije. Bruxelles odbacuje te optužbe i jasno daje do znanja da neće popustiti pod pritiskom.

No u Europskom parlamentu za to nema volje. 'Ne vidim nikakav politički apetit ni u Parlamentu ni u Vijeću za slabljenje zakonodavstva koje se bavi štetnim sadržajem, manipulacijom ili nepoštenim odnosom prema startupovima i potrošačima', poručio je talijanski socijalist Brando Benifei.

Američki veleposlanik pri EU-u Andrew Puzder pozvao na nove političke razgovore o europskim digitalnim pravilima . U intervjuu za Politico u ponedjeljak poručio je kako se nada da će ovotjedno glasanje o transatlantskom trgovinskom sporazumu otvoriti prostor za ublažavanje tih pravila.

'Bilo da je riječ o Puzderu ili njegovim prethodnicima, scenarij je uvijek isti: europski zakoni prikazuju se kao 'napad', a zanemaruje se činjenica da su doneseni kroz višegodišnji demokratski proces i u korist potrošača i kompanija, uključujući američke', istaknuo je Schwab, koji je vodio pregovore o DMA-u. Dodao je da taj zakon nije početna ponuda u trgovinskim pregovorima, nego već utvrđena pravna činjenica.

U četvrtak će Europski parlament glasati o nastavku procesa vezanog uz transatlantski trgovinski sporazum iz 2025. godine. Puzder ga snažno podržava, tvrdeći da bi mogao produbiti suradnju u energetici, tehnologiji i umjetnoj inteligenciji, iako istodobno najavljuje pokušaje revizije europskih digitalnih pravila.

Benifei upozorava da bi takav pristup mogao imati suprotan učinak. Ako američki zahtjevi prerastu u pritisak povezan s drugim pitanjima, poput trgovine ili energije, 'to će se obiti o glavu'. Nepovjerenje Europljana prema američkom pristupu samo raste, osobito u trenutku u kojem ih pogađaju rastuće cijene energije povezane s ratom na Bliskom istoku.

Cijene nafte posljednjih tjedana dosegnule su najviše razine zbog eskalacije sukoba SAD-a i Izraela s Iranom, pojačavajući strah od rasta inflacije i troškova života.

Sličan ton dolazi i iz redova Zelenih. Njemačka eurozastupnica Alexandra Geese upozorava da je potreban oprez zbog američke 'opsesije' kada se radi o europskim tehnološkim pravilima. 'EU treba čvrsto stajati iza vlastitih pravila i početi ih snažno provoditi', poručila je.

Ne zatvaraju svi vrata dijalogu. Zastupnica liberalnog Renewa Ana Vasconcelos na konferenciji u Bruxellesu poručila je: 'Razgovarajmo.' No pritom je dodala da SAD, osobito pod administracijom Donalda Trumpa, ne stoji najbolje kada je riječ o zaštiti prava i slobode govora.

Prema njezinu mišljenju, upravo bi stroži europski regulatorni okvir mogao postati prednost i privući američke talente koji u Europi vide stabilnije i predvidljivije okruženje. Da europska pravila imaju učinak, smatra i Ella Jakubowska iz organizacije za digitalna prava EDRi. Ako tehnološki divovi vrše pritisak na Washington da lobira protiv zakona DSA i DMA, to je, kaže, jasan znak da regulacija funkcionira.

'Osjećaju posljedice kazni i provedbenih mjera. To je zapravo dokaz zašto bismo trebali ojačati ta pravila i njihove koristi za Europu', zaključuje.