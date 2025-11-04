Bloger Krule u videoigri? Hrvatska pucačina SHROT dolazi na Steam

Igra dolazi iz studija ANIQ, a ponosi se retro inspiracijom i modernim sloganom

Domaći gejming studio ANIQ uspješno nastavlja razvoj pucačke igre SHROT. Na njoj se počelo raditi prije nekoliko mjeseci u sklopu projekta Games Croatia, a dobila je i stranicu na Steamu, što znači da svi fanovi mogu kliknuti na wishlist te joj pomoći da bude vidljivija.

Autori opisuju SHROT kao kombinaciju Dooma, Duke Nukema i Serious Sama u kojoj glavni lik ubija vanzemaljce. Glavni lik je ogorčeni Balkanac – kamiondžija s pivskim trbuhom i sarkastičnim izričajem koji putuje distopijskom futurističkom Amerikom te kojem glas posuđuje bloger Krule. SHROT će doći i s mogućnošću kooperativne igre za do četiri igrača u kojoj ćete se boriti protiv sve opasnijih neprijatelja.

Igra će imati i mod Arena, a on će uključiti levele koje su razvili igrači. Najbolje će mape, kažu iz ANIQ-a, izglasati fanovi.

SHROT donosi oko 50 neprijatelja, podijeljenih u tri kategorije: Alieni - organska stvorenja iz svemira, Roboti - mehaničke jedinice inspirirane alienima, te Degenerici - zombificirani ljudi, iskorišteni kao resurs i agresivni zbog primitivnih instinkta preživljavanja.

Igra će biti dostupna na dvadeset jezika, uključujući hrvatski. ANIQ, stoji u priopćenju, trenutno aktivno radi na razvoju investicijske konstrukcije i potencijalnom partnerstvu s izdavačima. 'Sada kada smo SHROT najavili na Steamu, vjerujem da će biti lakše dolaziti do izdavača, investitora, ali i do ciljanog communityja. Stvarno smo zahvalni na projektu Games Croatia na Steamu jer vjerujem da je i on doprinio velikom broju wishlistova', kazao je direktor studija Dominik Cvetkovski.