Bloger Krule u videoigri? Hrvatska pucačina SHROT dolazi na Steam

Igra dolazi iz studija ANIQ, a ponosi se retro inspiracijom i modernim sloganom
Domaći gejming studio ANIQ uspješno nastavlja razvoj pucačke igre SHROT. Na njoj se počelo raditi prije nekoliko mjeseci u sklopu projekta Games Croatia, a dobila je i stranicu na Steamu, što znači da svi fanovi mogu kliknuti na wishlist te joj pomoći da bude vidljivija.
Autori opisuju SHROT kao kombinaciju Dooma, Duke Nukema i Serious Sama u kojoj glavni lik ubija vanzemaljce.
Glavni lik je ogorčeni Balkanac – kamiondžija s pivskim trbuhom i sarkastičnim izričajem koji putuje distopijskom futurističkom Amerikom te kojem glas posuđuje bloger Krule. SHROT će doći i s mogućnošću kooperativne igre za do četiri igrača u kojoj ćete se boriti protiv sve opasnijih neprijatelja.
Igra će imati i mod Arena, a on će uključiti levele koje su razvili igrači. Najbolje će mape, kažu iz ANIQ-a, izglasati fanovi.
SHROT donosi oko 50 neprijatelja, podijeljenih u tri kategorije: Alieni - organska stvorenja iz svemira, Roboti - mehaničke jedinice inspirirane alienima, te Degenerici - zombificirani ljudi, iskorišteni kao resurs i agresivni zbog primitivnih instinkta preživljavanja.
Igra će biti dostupna na dvadeset jezika, uključujući hrvatski. ANIQ, stoji u priopćenju, trenutno aktivno radi na razvoju investicijske konstrukcije i potencijalnom partnerstvu s izdavačima.
'Sada kada smo SHROT najavili na Steamu, vjerujem da će biti lakše dolaziti do izdavača, investitora, ali i do ciljanog communityja. Stvarno smo zahvalni na projektu Games Croatia na Steamu jer vjerujem da je i on doprinio velikom broju wishlistova', kazao je direktor studija Dominik Cvetkovski.
Pregovori s investitorima i izdavačima su u tijeku, a sve ide u smjeru ozbiljnog iskoraka za hrvatsku gejming scenu.
Očekivani izlazak SHROT-a je 2026. godine. Slogan igre je: 'No 'woke' crap. No politics. No propaganda. No filter.' Apolitično, nema što.