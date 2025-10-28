Gejmeri, navalite: Na Steamu počela posebna rasprodaja, u fokusu igre iz Hrvatske

Na Steamu je službeno počela jako zanimljiva rasprodaja igara. Od 27. listopada do 3. studenoga, više od 150 hrvatskih naslova prodaje se po akcijskim cjenama u sklopu promotivnog tjedna 'Games from Croatia'.

Croatian Game Developers Alliance (CGDA) drugu godinu zaredom povećava promocijom vidljivost igara, potiče prodaju i jača međunarodni doseg domaćih studija. Prošle godine, ova je akcija uprihodila preko 1.000.000 eura u svega tjedan dana trajanja, a ništa lošiji rezultat ne očekuju niti ove godine.