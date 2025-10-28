Gejmeri, navalite: Na Steamu počela posebna rasprodaja, u fokusu igre iz Hrvatske

U rasprodaji organiziranoj od strane Valvea i Croatian Game Developers Alliancea hrpa poznatih i manje poznatih naslova iz Hrvatske mogu se kupiti po akcijskim cijenama
Na Steamu je službeno počela jako zanimljiva rasprodaja igara. Od 27. listopada do 3. studenoga, više od 150 hrvatskih naslova prodaje se po akcijskim cjenama u sklopu promotivnog tjedna 'Games from Croatia'.
Croatian Game Developers Alliance (CGDA) drugu godinu zaredom povećava promocijom vidljivost igara, potiče prodaju i jača međunarodni doseg domaćih studija. Prošle godine, ova je akcija uprihodila preko 1.000.000 eura u svega tjedan dana trajanja, a ništa lošiji rezultat ne očekuju niti ove godine.
Ove godine, Games from Croatia rasprodaja okuplja širok spektar naslova. Od survival naslova Scum (Gamepires), preko kultne akcijske franšize Serious Sam (Croteam), do tek najavljenog nastavka jednog od najprodavanijih domaćih naslova Escape Simulator 2 (Pine Studio), izvrsnog city buildera Pompeii: The Legacy i još mnogih drugih Hrvatskih uspješnica, ali i naslova koji se po prvi put predstavljaju javnosti.
Ove igre su dio bogate hrvatske gejming scene koja sve više privlači pažnju svjetske publike.
'Unatoč izazovnim okolnostima u industriji videoigara, hrvatski developeri dokazuju da kvaliteta i inovativnost pronalaze put do globalnih igrača. Ova inicijativa nije samo promocija domaćih studija, nego dokaz da hrvatska industrija videoigara sazrijeva i postaje prepoznatljiv dio svjetske gejming scene', poručuje Katarina Leskovar, predsjednica CGDA.
'Danas u hrvatskoj gaming industriji djeluje više od 1000 profesionalaca u preko 120 studija, a unatoč tome što smo višestruko manji od zemalja poput Poljske ili Njemačke, naš izvoz i kreativni doseg rastu iz godine u godine u godinu - dokaz da Hrvatska postaje ozbiljan igrač na globalnoj mapi videoigara', pišu iz CGDA.