Call of Duty: Modern Warfare II svi će moći zaigrati idućeg mjeseca, evo kad stiže do vas

Ljubitelji kompetitivnih pucačina iz prvog lica (koji imaju PlayStation) na svoje će stići 16. rujna 2022., dok će ostali morati malo pričekati

Infinity Ward je tijekon CDL Champsa po prvi put predstavio novu mapu za više igrača koja je smještena na trkaću stazu, a bit će dostupna i tijekom beta testiranja.



Ako spadate među one koji nisu prednaručili igru, Infinity Ward kaže da ćete priliku za igranje moći dobiti i tijekom izvlačenja nakon kojeg će sretni dobitnici dobiti kod za rani pristup. Dok je kompanija prve beta kodove podijelila tijekom turnira, Verge naglašava da će igrači do pristupa beti moći doći putem popularnih YouTubera i streamera. Podsjetimo, prvi pogled na nov Modern Warfare dobili smo još u lipnju, no Infinity Ward više planira otkriti tijekom događaja 'Call of Duty Next najavljenog za 15. rujna.



Modern Warfare II dolazi na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S i PC 28. listopada.