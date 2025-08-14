Insajderi najavljuju: Apple u rujnu predstavlja novitete, evo što očekivati

Apple će početkom idućeg mjeseca premijerno predstaviti sve od novog iPhonea i Apple Watcha do, vjerojatno, novih slušalica. Evo što najavljuju insajderi

Apple svake godine u rujnu predstavlja nove iPhone uređaje, a čini se da će tako biti i 2025. Ovogodišnja prezentacija mogla bi donijeti najtanji iPhone do sada koji bi se pridružio liniji iPhone 17. Očekuju se i novi modeli Apple Watcha, uključujući prvi Ultra model nakon dvije godine te možda i dugo iščekivani AirPods Pro 3. iPhone Air U obitelji iPhone ove bi se godine mogao pojaviti novi član, iPhone Air, s debljinom od približno 5,55 mm. Za usporedbu, najtanji dosadašnji model bio je iPhone 6 iz 2014., s debljinom od 6,9 mm, dok su noviji modeli postajali sve deblji (primjerice, iPhone 16 Pro ima 8,25 mm). Time bi Air postao izravni konkurent Samsungovom Galaxy S25 Edgeu. Međutim, tanji dizajn donosi i kompromis - očekuje se samo jedna 48 MP kamera i manja baterija, što znači da će uređaj biti atraktivan, ali ne nužno za svakoga. iPhone 17 Pro

Pro modeli mogli bi dobiti promjene u dizajnu i poboljšanja performansi. Prema glasinama, iPhone 17 Pro i Pro Max mogli bi umjesto titana koristiti aluminij te imati stražnji modul kamera koji se proteže gotovo cijelom širinom gornjeg dijela uređaja. Zadržala bi se tri objektiva, ali s poboljšanim telefoto sustavom rezolucije 48 MP, što bi unaprijedilo digitalni zoom i mogućnosti obrezivanja fotografija. Moguće je da će uređaj dobiti i premaz protiv odsjaja, sličan onome na iPadu.

iPhone

Standardni iPhone 17 mogao bi dobiti nadogradnju zaslona, uključujući ProMotion tehnologiju s varijabilnim osvježavanjem od 120 Hz, koju Pro modeli koriste od 2021. Svi novi modeli dolazit će s iOS-om 26, najvećom vizualnom promjenom u Appleovom mobilnom sustavu posljednjih godina, a tvrtka bi mogla naglasiti nove zaslone kao najbolji način za doživljaj novog 'Liquid Glass' dizajna. Iako nema naznaka promjene naziva modela, Apple je poznat po iznenađenjima.



Apple Watch