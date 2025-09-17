Astronomi otkrili 'kvazimjesec' koji već desetljećima kruži uz Zemlju

Kvazimjeseci se razlikuju od privremenih 'mini mjeseca', poput asteroida 2024 PT5, koji je 2024. nakratko orbitirao oko Zemlje. Za razliku od njih, kvazimjeseci dulje ostaju u rezonantnoj orbiti s našim planetom, piše CNN.

Asteroid 2025 PN7 je mala svemirska stijena koja se kreće gotovo istom putanjom oko Sunca kao i Zemlja. Poput Zemlje, oko Sunca obiđe za jednu godinu, a u najbližem prolazu približi se na oko 299.000 kilometara, nešto bliže od prosječne udaljenosti Mjeseca.

Promjer novootkrivenog kvazimjeseca 2025 PN7 procjenjuje se na oko 30 metara, a možda je i manji, tek 19 metara. Time je postao najmanji poznati kvazimjesec u blizini Zemlje. Objekt su 29. kolovoza zabilježili instrumenti opservatorija Pan-STARRS na havajskom vulkanu Haleakala. Analiza arhivskih podataka pokazala je da se već desetljećima nalazi u orbiti sličnoj Zemljinoj.

'Može se otkriti samo kada se dovoljno približi našem planetu, kao što je bio slučaj ovog ljeta. Njegovi su 'prozorčići vidljivosti' rijetki i kratkotrajni, što ga čini izazovnim za promatranje', objasnio je Carlos de la Fuente Marcos sa Sveučilišta Complutense u Madridu, autor istraživanja objavljenog 2. rujna u časopisu Research Notes of the American Astronomical Society.

Orbitalne mijene i porijeklo

Tijekom vremena 2025 PN7 mijenja oblik svoje putanje - iz gotovo kružne, Zemlji bliske orbite prelazi u tzv. potkovastu orbitu, u kojoj može odlutati i do 297 milijuna kilometara od nas. U njoj bi mogao ostati još oko 60 godina, prije nego ga Sunčeva gravitacija ponovo udalji.

Njegov sastav još nije poznat, no znanstvenici pretpostavljaju da je riječ o prirodnom stjenovitom tijelu, a ne o svemirskom otpadu. Postoji i mogućnost da je, poput kvazimjeseca Kamoʻoalewa, fragment nastao udarom u naš Mjesec. De la Fuente Marcos pak vjeruje da bi mogao potjecati iz skupine tzv. Arjuna asteroida, malih nebeskih tijela s orbitama vrlo sličnima Zemljinoj.

Iako mu putanja prolazi blizu nas, 2025 PN7 ne predstavlja opasnost. Upravo suprotno; ovakvi objekti nude vrijedan uvid u povijest Sunčeva sustava i mogu poslužiti kao pristupačne mete za robotske misije.

Kina već planira takvu misiju - njezin Tianwen-2 do 2027. trebao bi donijeti uzorke s kvazimjeseca Kamoʻoalewa. 'Ovi asteroidi su relativno laki za dosezanje i predstavljaju izvrsne ciljeve za testiranje novih tehnologija planetarnog istraživanja uz umjerena ulaganja', naglašava De la Fuente Marcos.