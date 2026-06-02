Astronomi otkrili izvor misterioznih radijskih signala iz svemira

Posljednjih godina astronomi su otkrili tek desetak takozvanih dugoperiodičnih radijskih tranzijenata , objekata koji emitiraju snažne radijske impulse u intervalima od nekoliko minuta do nekoliko sati, a njihovo podrijetlo dosad je uglavnom bilo nepoznato, prenosi The Conversation .

U studiji objavljenoj u časopisu Nature Astronomy znanstvenici su predstavili objekt nazvan ASKAP J1745 , neobičan izvor radijskih i rendgenskih impulsa koji se ponavljaju u pravilnim razmacima tijekom svake orbite dviju zvijezda.

ASKAP J1745 je posebno važan jer su istraživači prvi put uspjeli precizno utvrditi o kakvom se sustavu radi. Objekt je otkriven australskim radioteleskopom ASKAP, kojim upravlja australska znanstvena agencija CSIRO, a dodatna promatranja obavljena su rendgenskim i optičkim teleskopima.

Znanstvenici su utvrdili da je riječ o takozvanoj kataklizmičkoj promjenjivoj zvijezdi, binarnom sustavu u kojem bijeli patuljak gravitacijom privlači materijal sa svoje zvjezdane pratiteljice. Takvi sustavi poznati su i kao akrecijski binarni sustavi bijelih patuljaka.

Dok materijal pada prema bijelom patuljku, zagrijava se i proizvodi rendgensko zračenje, a nastaju i snažni radijski impulsi, za koje istraživači vjeruju da ih stvaraju nabijene čestice u interakciji sa snažnim magnetskim poljima. Ona u takvim sustavima mogu biti tisućama puta snažnija od magnetskog polja uređaja za magnetsku rezonancu, ističu autori istraživanja.

Astronomi su ranije pretpostavljali da su dugoperiodični radijski tranzijenti možda povezani s neutronskim zvijezdama, odnosno pulsarima koji se vrlo sporo okreću, no problem je bio u tome što bi takvi objekti pri sporijoj rotaciji trebali prestati emitirati radijske valove.

Novo otkriće prema tome pokazuje da barem dio tih misterioznih signala nastaje u binarnim sustavima s bijelim patuljcima, što bi moglo pomoći u razumijevanju drugih sličnih izvora u našoj galaksiji.

Znanstvenici uspoređuju važnost ASKAP-a J1745 s poznatim Kamenom iz Rosette, koji je omogućio dešifriranje egipatskih hijeroglifa, a smatraju da bi upravo ovaj objekt mogao postati ključ za razumijevanje cijele klase neobičnih svemirskih radijskih izvora.

Osim toga, istraživači ističu da ovakvi sustavi predstavljaju jedinstven prirodni laboratorij za proučavanje ekstremnih fizičkih procesa, poput tokova plazme i snažnih magnetskih polja, uvjeta koje nije moguće reproducirati na Zemlji.