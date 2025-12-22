logična poruka

Vučić odgovorio Plenkoviću: 'Ustaštvo je u Hrvatskoj podobna ideologija'

22.12.2025 u 21:02

Na ustaški pozdrav ZDS, koji se sve češće viđa u hrvatskoj javnosti, reagirao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras, komentirajući izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića o ustaškom pozdravu 'za dom spremni', da je odavno logično da je ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj te istaknuo da on, kao predsjednik Srbije, još uvijek ne može otići u Jasenovac položiti cvijeće, navodi Tanjug.

'Sve što Plenković govori i radi za mene je već dugo logično. Odavno je logično da je ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj. Ne zaboravite da kao predsjednik Srbije još uvijek ne smijem i ne mogu ići u Jasenovac položiti cvijeće, budući da je to strašan zločin i strašna provokacija, onda vam je sve jasno', rekao je Vučić, upitan da komentira izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da je ustaški pozdrav 'za dom spremni', koji se pojavio na utakmici Dinama, logična poruka.

Podsjetimo, Bad blue boysi su na utakmici Dinama i Lokomotive tijekom vikenda istaknuli transparente na kojima je, između ostalog, pisalo ustaški pozdrav "Za dom spremni", te 'Kaj ćemo sad, gradonačelniče' . Plenković je, komentirajući transparente, kazao da je to logična poruka s obzirom na Tomaševićevu 'potpunu nekonzistentnost' oko dopuštanja odnosno nedopuštanja koncerta Marka Perkovića Thompsona.

'Dopustiti koncert u srpnju, nakon što je bio prebukiran Hipodrom u svibnju kad je izvorno Thompson tražio koncert… Dakle, nije se moglo proći Hipodromom tih nekoliko mjeseci dok nisu završili lokalni izbori. Onda dopusti koncert u subotu, ali ne može koncert u nedjelju. Nek' ode malo u Istru i Varaždin i vidi kako SDP i IDS tretiraju istu temu', poručio je premijer Tomaševiću.

