Vučić odgovorio Plenkoviću: 'Ustaštvo je u Hrvatskoj podobna ideologija'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras, komentirajući izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića o ustaškom pozdravu 'za dom spremni', da je odavno logično da je ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj te istaknuo da on, kao predsjednik Srbije, još uvijek ne može otići u Jasenovac položiti cvijeće, navodi Tanjug.

'Sve što Plenković govori i radi za mene je već dugo logično. Odavno je logično da je ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj. Ne zaboravite da kao predsjednik Srbije još uvijek ne smijem i ne mogu ići u Jasenovac položiti cvijeće, budući da je to strašan zločin i strašna provokacija, onda vam je sve jasno', rekao je Vučić, upitan da komentira izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da je ustaški pozdrav 'za dom spremni', koji se pojavio na utakmici Dinama, logična poruka.