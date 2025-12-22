Garmin Venu X1 i Venu 4: elegantni pametni satovi za zdraviji način života

Napravite korake prema zdravijem načinu života sa satom Garmin Venu 4

Napredni pametni sat za zdravlje i fitness prati zdravstvene trendove i promjene načina života, predstavlja planove Garmin Fitness Coacha kako bi pomogao korisnicima da se osjećaju odgovorno - sve to s impresivnim trajanjem baterije

Venu 4, najnoviji pametni sat u nagrađivanoj Venu liniji s inovativnim novim funkcijama za zdravlje, fitness i pristupačnost. Kako bi korisnicima pomogao da bolje razumiju svoje tijelo i donose zdravije odluke, Venu 4 im omogućuje praćenje zdravstvenih trendova i bilježenje promjena načina života kako bi vidjeli kako njihovi izbori utječu na njihovo cjelokupno blagostanje. Također ima elegantan metalni dizajn, ugrađeni zvučnik i mikrofon te jarku LED svjetiljku koja pruža veću svjesnost u tamnim okruženjima. A s do 12 dana trajanja baterije u načinu rada pametnog sata, korisnici ne moraju puniti svoj sat svake noći, što olakšava praćenje zdravstvenih pokazatelja 24/7 i dobivanje holističkijeg pregleda sna, varijabilnosti otkucaja srca (HRV), praćenja energije Body Battery i još mnogo toga.

Što je novo

Zdravlje

Zdravstveno stanje: pogledajte odstupaju li zdravstveni pokazatelji poput otkucaja srca, HRV-a, disanja, temperature kože (1) i pulsnog oksimetra (2) tijekom spavanja od uobičajenog raspona. Ove promjene mogu ukazivati ​​na dodatni stres za tijelo i mogu biti povezane s tjelesnom aktivnošću, potencijalnom bolešću i još mnogo toga. Ova je funkcija trenutno dostupna u beta (3) verziji na satu i u Garmin Connect aplikaciji.

Bilježenje načina života: bilježite prilagođena ili unaprijed postavljena ponašanja – poput konzumacije kofeina i alkohola i pregledavajte izvješća o tome kako ti izbori načina života utječu na san, stres i HRV u aplikaciji Garmin Connect.

Napredne metrike spavanja: usklađivanje sna pruža još personaliziranije smjernice za spavanje praćenjem koliko je tijelo usklađeno sa svojim unutarnjim ciklusom spavanja pomoću cirkadijalnog ritma. Konzistentnost sna pruža uvid u prosječno vrijeme odlaska na spavanje u posljednjih sedam dana.

Kondicija

Novi Garmin Fitness Coach pruža personalizirane treninge za više od 25 različitih fitness aktivnosti – od hodanja i vožnje bicikla u zatvorenom prostoru do veslanja, HIIT-a i više. Ovi treninzi temeljeni na otkucajima srca i trajanju prilagođavat će se svakodnevno na temelju povijesti aktivnosti, sna i oporavka. Korisnici mogu postaviti plan Garmin Fitness Coacha kako bi primali prilagođene treninge i pratili svoj napredak u aplikaciji Garmin Connect. Ako korisnici ne postave plan, i dalje će dobivati ​​dnevne predložene treninge za različite fitness aktivnosti. Za one koji rade nekoliko aktivnosti u jednom treningu, profil aktivnosti miješane sesije prati više aktivnosti u jednoj sesiji umjesto da sprema odvojene aktivnosti.

Pristupačnost

Govorni prikaz sata: poslušajte obavijest o vremenu, zdravstvene podatke i još mnogo toga izgovoreno izravno sa sata i primajte upozorenja na početku svakog sata.

poslušajte obavijest o vremenu, zdravstvene podatke i još mnogo toga izgovoreno izravno sa sata i primajte upozorenja na početku svakog sata. Filtar boja: korisnici s različitim oblicima sljepoće za boje mogu birati različite opcije prikaza boja, uključujući sivu skalu, crvenu/zelenu, zelenu/crvenu ili plavu/žutu.

Elegantni dizajn, vrhunske značajke

Sa sofisticiranim metalnim dizajnom, Venu 4 dostupan je u dvije veličine, 41 mm i 45 mm, te dolazi u kombinacijama boja poput krem zlatnoj i boji pijeska ili srebrnoj i boji limuna– s kožnim ili silikonskim remenima koji se lako mogu zamijeniti. Obje veličine imaju ugrađenu LED svjetiljku za bolju vidljivost u mraku, plus zvučnik i mikrofon za upućivanje i primanje poziva sa sata kada je uparen s kompatibilnim iPhone ili Android pametnim telefonom i korištenje glasovnog asistenta telefona za odgovaranje na tekstualne poruke. Određene glasovne naredbe, poput "pokreni aktivnost trčanja" i "postavi timer na 5 minuta", također se mogu aktivirati izravno sa sata, nije potreban spojen telefon.

Kako bi podržao svaki cilj, Venu 4 uključuje Garminov paket zdravstvenih, fitness i povezanih funkcija, uključujući HRV status, Body Battery, praćenje ženskog zdravlja (uključujući temperaturu kože za procjene prošlih ovulacija i poboljšana predviđanja menstruacije) (4), Garmin ECG aplikaciju (5), koristi od vježbanja i vrijeme oporavka, spremnost za trening, dinamiku trčanja na zapešću, pametne obavijesti, ugrađenu pohranu glazbe, Garmin Pay, sigurnosne i funkcije praćenja i još mnogo toga.

Venu 4 ima preporučenu maloprodajnu cijenu od 549,99 €.