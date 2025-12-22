Garmin Venu X1 i Venu 4: elegantni pametni satovi za zdraviji način života

Najnoviji pametni satovi Venu X1 i Venu 4 predstavljaju iskorak u svakodnevnom praćenju zdravlja, aktivnosti i životnih navika. Uz niz pametnih funkcija i suvremen dizajn, namijenjeni su korisnicima koji od tehnologije očekuju pouzdanost, funkcionalnost i jednostavnost
Napravite korake prema zdravijem načinu života sa satom Garmin Venu 4
Napredni pametni sat za zdravlje i fitness prati zdravstvene trendove i promjene načina života, predstavlja planove Garmin Fitness Coacha kako bi pomogao korisnicima da se osjećaju odgovorno - sve to s impresivnim trajanjem baterije
Venu 4, najnoviji pametni sat u nagrađivanoj Venu liniji s inovativnim novim funkcijama za zdravlje, fitness i pristupačnost. Kako bi korisnicima pomogao da bolje razumiju svoje tijelo i donose zdravije odluke, Venu 4 im omogućuje praćenje zdravstvenih trendova i bilježenje promjena načina života kako bi vidjeli kako njihovi izbori utječu na njihovo cjelokupno blagostanje. Također ima elegantan metalni dizajn, ugrađeni zvučnik i mikrofon te jarku LED svjetiljku koja pruža veću svjesnost u tamnim okruženjima. A s do 12 dana trajanja baterije u načinu rada pametnog sata, korisnici ne moraju puniti svoj sat svake noći, što olakšava praćenje zdravstvenih pokazatelja 24/7 i dobivanje holističkijeg pregleda sna, varijabilnosti otkucaja srca (HRV), praćenja energije Body Battery i još mnogo toga.
Što je novo
Zdravlje
- Zdravstveno stanje: pogledajte odstupaju li zdravstveni pokazatelji poput otkucaja srca, HRV-a, disanja, temperature kože (1) i pulsnog oksimetra (2) tijekom spavanja od uobičajenog raspona. Ove promjene mogu ukazivati na dodatni stres za tijelo i mogu biti povezane s tjelesnom aktivnošću, potencijalnom bolešću i još mnogo toga. Ova je funkcija trenutno dostupna u beta (3) verziji na satu i u Garmin Connect aplikaciji.
- Bilježenje načina života: bilježite prilagođena ili unaprijed postavljena ponašanja – poput konzumacije kofeina i alkohola i pregledavajte izvješća o tome kako ti izbori načina života utječu na san, stres i HRV u aplikaciji Garmin Connect.
- Napredne metrike spavanja: usklađivanje sna pruža još personaliziranije smjernice za spavanje praćenjem koliko je tijelo usklađeno sa svojim unutarnjim ciklusom spavanja pomoću cirkadijalnog ritma. Konzistentnost sna pruža uvid u prosječno vrijeme odlaska na spavanje u posljednjih sedam dana.
Kondicija
Novi Garmin Fitness Coach pruža personalizirane treninge za više od 25 različitih fitness aktivnosti – od hodanja i vožnje bicikla u zatvorenom prostoru do veslanja, HIIT-a i više. Ovi treninzi temeljeni na otkucajima srca i trajanju prilagođavat će se svakodnevno na temelju povijesti aktivnosti, sna i oporavka. Korisnici mogu postaviti plan Garmin Fitness Coacha kako bi primali prilagođene treninge i pratili svoj napredak u aplikaciji Garmin Connect. Ako korisnici ne postave plan, i dalje će dobivati dnevne predložene treninge za različite fitness aktivnosti. Za one koji rade nekoliko aktivnosti u jednom treningu, profil aktivnosti miješane sesije prati više aktivnosti u jednoj sesiji umjesto da sprema odvojene aktivnosti.
Pristupačnost
- Govorni prikaz sata: poslušajte obavijest o vremenu, zdravstvene podatke i još mnogo toga izgovoreno izravno sa sata i primajte upozorenja na početku svakog sata.
- Filtar boja: korisnici s različitim oblicima sljepoće za boje mogu birati različite opcije prikaza boja, uključujući sivu skalu, crvenu/zelenu, zelenu/crvenu ili plavu/žutu.
Elegantni dizajn, vrhunske značajke
Sa sofisticiranim metalnim dizajnom, Venu 4 dostupan je u dvije veličine, 41 mm i 45 mm, te dolazi u kombinacijama boja poput krem zlatnoj i boji pijeska ili srebrnoj i boji limuna– s kožnim ili silikonskim remenima koji se lako mogu zamijeniti. Obje veličine imaju ugrađenu LED svjetiljku za bolju vidljivost u mraku, plus zvučnik i mikrofon za upućivanje i primanje poziva sa sata kada je uparen s kompatibilnim iPhone ili Android pametnim telefonom i korištenje glasovnog asistenta telefona za odgovaranje na tekstualne poruke. Određene glasovne naredbe, poput "pokreni aktivnost trčanja" i "postavi timer na 5 minuta", također se mogu aktivirati izravno sa sata, nije potreban spojen telefon.
Kako bi podržao svaki cilj, Venu 4 uključuje Garminov paket zdravstvenih, fitness i povezanih funkcija, uključujući HRV status, Body Battery, praćenje ženskog zdravlja (uključujući temperaturu kože za procjene prošlih ovulacija i poboljšana predviđanja menstruacije) (4), Garmin ECG aplikaciju (5), koristi od vježbanja i vrijeme oporavka, spremnost za trening, dinamiku trčanja na zapešću, pametne obavijesti, ugrađenu pohranu glazbe, Garmin Pay, sigurnosne i funkcije praćenja i još mnogo toga.
Venu 4 ima preporučenu maloprodajnu cijenu od 549,99 €.
Venu X1: tanki pametni sat iz Garmina s vodećim zaslonom u industriji od 2 inča
Elegantni pametni sat s laganim materijalima i ugrađenim zvučnikom, mikrofonom i LED svjetiljkom
Venu X1 postavlja nove standarde u industriji pametnih satova s ultra tankim dizajnom, revolucionarnim 2-inčnim zaslonom i vrhunskim trajanjem baterije. Venu X1 spaja titansko kućište sa safirnim staklima otpornim na ogrebotine i lako čitljivim AMOLED zaslonom - sve s kućištem sata od 8 mm. Također ima ugrađeni zvučnik i mikrofon tako da korisnici mogu upućivati i primati pozive sa zapešća (6), plus jarku LED svjetiljku koja pruža bolju vidljivost u mraku. A s do 8 dana trajanja baterije u načinu rada pametnog sata, lako je učiniti više i puniti manje.
Elegantan, lagan dizajn
- Vibrantni 2-inčni zaslon olakšava čitanje podataka na prvi pogled i pregled karata u živopisnim detaljima.
- Lagano titansko kućište i safirna leća otporna na ogrebotine napravljeni su za cjelodnevno nošenje.
- Kućište sata od 8 mm ima pravokutni dizajn sa zaobljenim kutovima.
- Ugrađeni izgledi sata mogu se prilagoditi tako da korisnici mogu vidjeti podatke na koje se najviše oslanjaju - od trenutnog broja koraka i otkucaja srca u stvarnom vremenu do nadmorske visine i spremnosti za trening.
- Više opcija za podešavanje veličine fonta olakšava čitanje obavijesti.
- Uključena ComfortFit najlonska narukvica od 24 mm s brzim otpuštanjem pruža udobno i sigurno prianjanje 24/7.
- Dostupan u dvije popularne opcije boja: crnoj i boji mahovine.
Ugrađena LED svjetiljka, zvučnik i mikrofon
Napravljen za cjelodnevno nošenje, svaki dan, Venu X1 uključuje LED svjetiljku koja pruža bolju vidljivost u mračnim okruženjima. Ugrađeni zvučnik i mikrofon omogućuju korisnicima upućivanje i primanje poziva sa sata kada je uparen s kompatibilnim pametnim telefonom i korištenje glasovnog asistenta telefona za odgovaranje na tekstualne poruke. Određene glasovne naredbe poput "pokreni aktivnost trčanja" i "postavi timer na 5 minuta" također se mogu aktivirati izravno sa sata - nije potrebna telefonska veza.
Venu X1 ima preporučenu maloprodajnu cijenu od 799,99 €. Za više informacija o paketu zdravstvenih, fitness, outdoor i povezanih značajki dostupnih na Venu X1 posjetite poveznicu.
(1) Točnost praćenja aktivnosti
(2) Ovo nije medicinski uređaj i nije namijenjeno za korištenje u dijagnosticiranju ili praćenju bilo kojeg zdravstvenog stanja; pogledajte Garmin.com/ataccuracy. Pulsni oksimetar nije dostupan u svim zemljama.
(3) Ova je značajka trenutno u beta testiranju i podložna je budućim poboljšanjima.
(4) Funkcija praćenja menstrualnog ciklusa ne smije se koristiti kao podrška začeću, kontracepciji ili kontroli rađanja. Ovo nije medicinski uređaj i nije namijenjeno za korištenje u dijagnosticiranju ili praćenju bilo kojeg zdravstvenog stanja.
(5) EKG aplikacija je medicinski uređaj klase IIa prema Uredbi EU o medicinskim uređajima (MDR) (EU) 2017/745. EKG aplikacija može snimati EKG sličan EKG-u s odvodom I i otkrivati prisutnost atrijske fibrilacije ili normalnog sinusnog ritma. EKG aplikacija namijenjena je samo odraslima u dobi od 22 godine i više. Uvijek slijedite upute za uporabu. EKG aplikacija nije dostupna u svim regijama i dostupna je samo na odabranim Garmin pametnim satovima s najnovijom verzijom aplikacije za pametne telefone i softvera za sat Garmin Connect. Pogledajte Garmin.com/ECG za dostupnost i potpune upute za uporabu.
(6) Kada je uparen s kompatibilnim pametnim telefonom