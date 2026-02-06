Veljača u znaku tech noviteta: Evo što nas čeka ovog mjeseca

Godina 2026. tek kreće u zamah, a tehnološka industrija već je imala niz velikih predstavljanja. Mnoga su stigla s CES-a u Las Vegasu, gdje su Samsung, Plaud, Qualcomm i drugi pokazali dojmljive inovacije. Kraj siječnja obilježila je i serija Appleovih najava, uključujući AirTag 2, novu narukvicu za Apple Watch te paket aplikacija za produktivnost i kreativni rad. Sada se nameće pitanje što nam donosi veljača.

Samsung i iščekivano predstavljanje Galaxyja S26

Čini se da će Samsung ponovno biti u središtu pozornosti. Za razliku od prošle godine, kada je novu liniju vodećih pametnih telefona predstavio u siječnju, serija Galaxy S26 još nije ugledala svjetlo dana. Zbog toga se sve glasnije nagađa da će predstavljanje uslijediti sredinom ili krajem veljače. Očekuje se dolazak modela Galaxy S26 Ultra, uz još najmanje dva uređaja, a moguće je i novo iznenađenje, poput prošlogodišnjeg supertankog modela.

Apple i mogući dolazak iPhonea 17e

Apple bi također mogao iskoristiti veljaču za novu hardversku najavu. Nakon lansiranja Apple Creator Studija i aplikacija obogaćenih umjetnom inteligencijom, pozornost se okreće prema hardveru. Sredinom lanjske veljače predstavljen je iPhone 16e, najpovoljniji model u ponudi, pa se nagađa da bi Apple mogao ponoviti taj potez lansirajući iPhone 17e, iako zasad nema čvrstih potvrda za to.

Google Pixel 10a na vidiku

Veljača bi mogla donijeti i novosti iz Googleova tabora. Prema glasinama, Pixel 10a mogao bi biti predstavljen već oko sredine mjeseca. Riječ je o najpovoljnijem Pixelu, a očekuje se da će zadržati dizajnerski smjer prethodnika. Cijena zasad ostaje nepoznata, osobito u kontekstu mogućeg rasta cijena pametnih telefona ove godine.

Iako je veljača tradicionalno mjesec velikih mobilnih predstavljanja, ove godine će se Mobile World Congress u Barceloni održati početkom ožujka. Zbog toga bi dio proizvođača mogao pričekati s objavama, što bi moglo učiniti veljaču nešto mirnijom na tom polju.

Što donosi veljača u svijetu videoigara

Na gejming sceni situacija je neizvjesna. Valve je najavio širenje svoje hardverske ponude, uključujući konzolu Steam Machine, a njezino lansiranje zasad se veže uz ovu godinu. Najnovije informacije nalažu da će nova konzola kasniti i biti skuplja zbog povećanih cijena memorije. Istodobno postoje naznake toga da bi Sony mogao održati novu prezentaciju State of Play, na kojoj bi najavio nadolazeće igre za PlayStation 5, naglašava The Independent.