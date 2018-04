'Aplikaciju za praćenje menstrualnog ciklusa napravili smo iz frustracije, sve su bile roze i neozbiljne'

Iza Simple Cycle aplikacije za praćenje menstrualnog ciklusa i seksualnih aktivnosti stoji Mašinerija, a iza nje Lora Pleško sa svojim suradnicima. Aplikaciju su poklonili korisnicama, a trenutno su u procesu stvaranja nove koja će pratiti rođendane vaših najboljih prijatelja. Rekla nam je i što misli o povredama privatnosti i zašto njihove aplikacije ne skupljaju podatke

Iako je diplomirala u području društvenih znanosti, Lora Pleško je sa suprugom Zoranom i suradnicom Ivanom Rast osnovala informatičku tvrtku Mašinerija. U proteklih osam godina, koliko je u sektoru, bavila se razvojem proizvoda, bila poslovna analitičarka, voditeljica projekata i dizajnerica za korisnička iskustva (UX).

Kaže da ulazak u poduzetničke vode nije bio lak, ali da su se upornost i otpornost na pritisak isplatile. Danas Mašinerija broji deset zaposlenih i uglavnom rade za strana tržišta. Bave se izradom mobilnih aplikacija, kreiranjem korisničkog iskustva, razvojem internetskih i nativnih mobilnih platformi za iOS i Android te programiranjem. Među svim podvizima, posebno se ponose na svoje in-house aplikacije koje odlikuje jednostavnost i pristupačnost, a potpuno su besplatne te nemaju ni oglase.

Simple Cycle je nastao iz osobne frustracije 'Većina dostupnih aplikacija nisu lijepog dizajna, redovito su roze, izgleda koji više odgovara dječjim aplikacijama, a dodatno nude i hrpetinu opcija', rekla je Pleško. Mnogo pažnje posvećuje dizajnu svojih aplikacije jer smatra kako lijepe stvari čovjeka čine sretnim.

Prije nego li ste započeli rad na Simple Cycle aplikaciji, ideja je nastala unutar tima, a potom ste proveli istraživanje tržišta. Možete li reći nešto više o uzorku? Koliko ste žena ispitali, kako ste došli do njih? Ideja je nastala dosta neromantično, iz moje osobne frustracije postojećim aplikacijama za praćenje menstrualnih ciklusa. Većina dostupnih aplikacija nisu lijepog dizajna, redovito su roze, izgleda koji više odgovara dječjim aplikacijama, a dodatno nude i hrpetinu opcija koje meni osobno nikada nisu trebale. Želja mi je bila napraviti aplikaciju koja bi na vrlo jednostavan način nudila najosnovnije funkcije, praćenje menstrualnih ciklusa i seksulanih aktivnosti. No ipak, nisam htjela proizvod raditi na slijepo i utrošiti rad dizajnera, programera i testera da bi dobila aplikaciju koju bih samo ja koristila. Nisam još toliko bogata za takve eskapade. Činjenica je da postoji jako velik broj aplikacija za praćenje menstrualnih ciklusa, što znači da bi naša bila samo kap u moru, pa je ipak trebalo potvrditi osnovnu ideju. Proveli smo detaljnu anonimnu anketu putem interneta u kojoj je sudjelovalo preko 100 žena. Bila sam vrlo zadovoljna kada su rezultati potvrdili moju pretpostavku, a to je da većina žena, njih čak 94, zaista želi samo znati kada će dobiti sljedeću mjesečnicu. To je ujedno i naša diferencijalna vrijednost u odnosu na druge slične aplikacije. Za korištenje Simple Cyclea nije potrebno otvarati račun i od svojih korisnica ne tražite osobne podatke. Zašto? Ovo je rezultat još jedne osobne frustracije. Danas za svaku sitnicu trebaš otvoriti račun i dati svoje podatke iako to često nije potrebno, ali je način da se dođe do tvojih podataka, poglavito e-maila ili broja telefona koji se onda dalje koriste u marketinške svrhe. To sam pod svaku cijenu htjela izbjeći jer smatram da za aplikaciju ovakvog tipa zaista nije potrebno podatke držati na nekom serveru, već se sve čuva isključivo na mobilnom uređaju korisnice. Nedostatak takvog pristupa je što korisnica, u slučaju promjene mobilnog uređaja, sve podatke mora ručno prenijeti na novi uređaj. No, i taj problem trenutno rješavamo tako da ćemo ponuditi mogućnost eksporta podataka u datoteku koju će si korisnica moći poslati na mail i zatim učitati u Simple Cycle aplikaciju na novom uređaju.

Kako komentirate najnovija zbivanja s povredom privatnosti korisnika pojedinih aplikacija? Kod povrede privatnosti se prvenstveno radi o povredi povjerenja između pružatelja usluge i korisnika. U slučaju kad, na primjer, banka izgubi povjerenje klijenata, obično dolazi do insolventnosti banke i do kraha. Kako korisnici budu postajali sve svjesniji vrijednosti svojih podataka, tako će i pružatelji usluga doći u poziciju bliže bankarskoj, gdje ne smije doći do narušavanja povjerenja. Činjenica je da trenutno posljedice za ilegalno curenje podataka nisu dovoljno velike. Nisu dovoljno sankcionirane niti od regulatora, niti od samih korisnika. S druge strane, uskoro stupa na snagu regulativa GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka, op.a.), no s njom kao da se ide u drugu krajnost pa se poduzetnici, osim pitanja od kuda izvući sate za tu birokratsku aktivnost, pitaju pitanja kao: što kada mi klijent da posjetnicu, a na njoj se nalaze e-mail i broj telefona, trebam li ga tražiti da mi potpiše pristanak da ga kontaktiram ili stavim u svoju bazu potencijalnih partnera? Aplikacija je besplatna, a nema ni oglasa. Kako ste je financirali? Aplikacija Simple Cycle nije ni nastala radi profita. Glavna motivacija bilo je isprobavanje React Native tehnologije. Naime, puno polažemo na edukaciju i naš tim neprekidno prati koje se nove tehnologije koriste za izradu softwarea, poglavito backenda, weba i mobilnih aplikacija, pa smo tako htjeli da i naš iOS tim isproba React Native tehnologiju koja omogućava da se s istim programskim jezikom istovremeno napravi mobilna aplikacija i za iPhone i za Android telefone. Inače je potrebno aplikacije za te dvije platforme razvijati odvojeno, svaku u svom jeziku. Iako je nativno rješenje još uvijek pouzdanije, htjeli smo vidjeti koliko se brže aplikacija može napraviti koristeći React Native tehnologiju te kako se ona ponaša s custom elementima, poglavito animacijama. Moram reći da smo vrlo zadovoljni rezultatom, a i stečenim znanjem i iskustvom. Kažete da vam je dizajn posebno bitan? Dizajn nam je bitan zato što lijepe stvari vesele čovjeka, a danas se ljudi, radi cjelokupne situacije, općenito jako malo vesele. Naravno, funkcija dizajna nije samo da bude lijep, već čistoća i pametno korištenje boja i oblika doprinosi boljem korisničkom iskustvu i lakšem odrađivanju zadataka prilikom korištenja neke aplikacije. A čim nas nešto ne frustrira, to nas također čini i sretnima. Zato nam je dizajn bitan, jer nam je korisnik uvijek u centru razvoja proizvoda. Proizvod treba promatrati i analizirati kroz ljude koji će ga koristiti, a ne nužno samo kroz funkcije koje treba nuditi.

Prilikom otvaranja tvrtke bili ste vrlo uporni dok niste dobili sve potrebne informacije, što je svakako jedna od vrlina koju bi svi poduzetnici trebali imati. Koje su prema vašem mišljenju, ostale vrline uspješnog poduzetnika ili poduzetnice? Upornost i empatija, otpornost na veliki pritisak odnosno prilično debela koža i sposobnost donošenja odluka. No ono najvažnije, da ništa što se događa u poslovnom okruženju ne shvaćate osobno. Na kakve ste probleme nailazili u tom procesu? Većina problema je proizašla iz toga što ne postoji centralni ured stručnjaka koje možete uhvatiti za ruku da vas provedu kroz postupak. Činjenica je da poduzetnik koji otvara firmu želi koncentrirati svoj trud na stvaranje nove vrijednosti jer mu o tome ovisi preživljavanje, ali i domaća ekonomija koju svojim poslovanjem pokreće. Pokušaj izvlačenja informacije iz tri različita tumačenja istog propisa od strane birokratskog aparata nije nešto što direktno stvara vrijednost. Pomnožite to s nekoliko tisuća tvrtki i kumulativno dobivate milijunski iznos koji je izgubljen samo u tom malom dijelu poslovanja. Definitivno se vidi trud pojedinaca s druge strane, tako da pozdravljamo napore i navijamo za to da država preuzme savjetodavnu ulogu prema poduzetnicima, prvenstveno putem jasnijih zakona te nekog centralnog ureda koji bi tu bio za sva pravna i administrativna pitanja poduzetnika. Imate li u planu kakvu novu aplikaciju, na primjer za muškarce ili koju drugu skupinu? Kada smo radili Simple Cycle, inicijalna ideja bila je napraviti i verziju za dečke - njihova aplikacija spojila bi se na onu njihove partnerice, nakon što bi ona to odobrila, pa bi tako i on mogao pratiti ciklus i na taj način biti uključen u život svoje partnerice. No, testiranje ovog koncepta nije polučilo pozitivne rezultate, aplikacija je ocijenjena kao stereotipna, pa smo odustali od te ideje.

Trenutno, uz posao za klijente, kao na primjer, video streaming platforma za Mormone na kojoj radimo, nešto kao Netflix, samo ograničeno na animirane i igrane filmove vjerskog sadržaja, radimo na još jednoj in-house aplikaciji koja će s zvati Birthdayrama i bit će aplikacija za rođendane. To će biti još jedna besplatna aplikacija bez oglasa i bez potrebe za kreiranjem računa koju ćemo pokloniti potencijalnim korisnicima. Osnova ideja aplikacije je pratiti rođendane i životne događaje samo nama najdražih ljudi te lokacijsko bilježenje ideja za poklone. Planirate li zaposliti još ljudi? Dobre ljude jako je teško pronaći, većinom i zato je velika većina kvalitetnih i stručnih ljudi otišla raditi u druge zemlje s boljim životnim standardom i političkom situacijom. I neki naši zaposlenici su otišli raditi u neke bogatije zemlje jer u Hrvatskoj ne vide budućnost i svoju djecu ne žele odgajati u takvom okruženju. S obzirom da mi radimo gotovo isključivo za strana tržišta, trenutno pretežno za Sjedinjene Američke Države, svako toliko ima potrebe za proširenjem, no pitanje je hoćemo li se imati s kime širiti. Koje biste domaće IT priče izdvojili kao posebne? Svaka poduzetnička priča posebna je već po tome što postoji. Od poznatijih IT priča izdvojili bismo tvrtku MicroBlink, poznatu po aplikaciji PhotoMath, koja se bavi prodajom rješenja za računalni vid, baziranih na umjetnoj inteligenciji. Oni su proizveli nešto sasvim novo i uzbudljivo i uvijek rado pričamo o njima kada se nađemo negdje vani. Također smatramo da tvrtka CROZ na enterprise tržištima radi dobar posao, i od domaćih agencija bismo izdvojili Pet Minuta (sadašnji Five, op.a.). Imali smo nekoliko puta odličnu suradnju s njima, i iz našeg iskustva rada s njima možemo reći da kod njih rade iznimni ljudi.

TEHNO SAVJETI Jeste li već instalirali ove korisne aplikacije za Android? Pogledaj galeriju 5