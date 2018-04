Razgovarali smo s poznatim hakerom iz San Francisca. Evo što misli o Facebooku i današnjim 'geekovima'

'Ne sumnjam u to da se Facebook prema zaposlenicima dobro odnosi, ali treba imati u vidu i širu sliku. Odakle dolaze plaće i kakve to ima posljedice? Čine li život ljudima boljim ili lošijim?', pita jedan od najpoznatijih američkih hakera Mitch Altman, s kojim smo razgovarali o dosezima ove profesije, kao i o vrućoj temi zaštite osobnih podataka

Kad smo ih krenuli osnivati prije desetak godina, bilo ih je četrdesetak. Sad ih je na tisuće. Nastaju u različitim zajednicama, različitih su veličina i fokusa, a organizirani su na različite načine. Zajedničko im je to što si ljudi pomažu i uče jedni od drugih.

Ovisi o tome što zajednica treba i želi. Neke, poput one koju sam pomogao pokrenuti u San Franciscu, vrlo su raznovrsnih interesa. Velika smo zajednica. Svakog tjedna u Noisebridge dolazi i po nekoliko stotina ljudi, u prostor veličine 485 kvadratnih metara. Zagrebačka Radiona koristi znatno manji prostor, pa su se više fokusirali na elektroniku i proizvodnju.

Osim toga, važno je da ljudi provode što više vremena radeći nešto smisleno, ono što ih ispunjava zadovoljstvom, što vole. Vjerujem da tako možemo promijeniti svijet na bolje. Volim kad ljudi pronađu vremena za istraživanje i bavljenje stvarima koje ih vesele. Premalo ljudi na svijetu to si priušti, što je tužno jer bez toga život nije onoliko ispunjen koliko bi mogao i trebao biti.

Veseli me i projekt Split Brain Robotics , u sklopu kojeg sudjelujem u izradi divovskih robota, visokih preko dva metra, kojima ljudi mogu upravljati koristeći moždane valove. Sad razmišljamo o tome kako možemo u to uplesti i glazbu.

Uglavnom putujem kako bih pojedincima, organizacijama i institucijama koje se bave hakiranjem pomogao savjetima i znanjem, ali i učio od njih. To mi se sviđa jer volim pomagati ljudima . Dobar je to osjećaj.

Odluči li netko učiniti nešto čime će nanijeti štetu nekome drugome, ne mogu ništa učiniti nakon što to napravi. Ali mogu razgovarati s takvim ljudima, pokušati otkriti što ih je na to motiviralo, što ih zanima u životu i ponuditi im svoju perspektivu. Otvoreni i iskreni razgovori mogu promijeniti ljude.

Nastojim ljude ohrabriti da svoju energiju, vještine i znanja koriste za stvaranje nečeg kreativnog i pozitivnog. Takav čin stvaranja oplemenjuje život i čini nas boljim.

Sve se svodi na pitanje osobnog izbora, često ne posve svjesnog. Nije lako odbiti dobru plaću u tvrtki koja prodaje oružje. No bilo bi dobro i da su se ljudi u Facebooku zapitali kako doprinose svijetu time što rade i kako rade. Ne sumnjam u to da se Facebook prema njima dobro odnosi, ali treba imati u vidu i širu sliku. Odakle dolaze njihove plaće i kakve to ima posljedice? Čine li život ljudima boljim ili lošijim?

Kako je biti haker danas u odnosu na vrijeme kad ste počinjali?

O, puno je lakše. Kad sam bio dijete, bilo je opasno biti geek. Tukli su me svaki dan zbog toga, kao i zato što sam introvertiran, što su mi se sviđali dečki, što mi sportovi nisu išli, što me nije bilo briga kako je završila utakmica...