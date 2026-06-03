žestok početak lipnja

Nevrijeme je poharalo zemlju, najavljeni novi pljuskovi i grmljavina

Bi. S.

03.06.2026 u 16:34

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Nakon kiše koja je žestoko poharala veći dio zemlje, izazvavši brojne probleme u Dalmaciji, izgledno je da se vrijeme smiruje, no - ne zadugo

U četvrtak pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu i istoku u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu 13 i 18, a najviša dnevna od 22 do 27 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Split: Prometni kolaps zbog kiše
  • Split: Prometni kolaps zbog kiše
  • Split: Prometni kolaps zbog kiše
  • Split: Prometni kolaps zbog kiše
  • Split: Prometni kolaps zbog kiše
  • Split: Prometni kolaps zbog kiše
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Split: Prometni kolaps zbog kiše Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

U petak naoblačenje, mjestimice kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u unutrašnjosti. U subotu smanjenje naoblake, ali još ponegdje može biti malo kiše, u početku uglavnom na istoku, popodne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije.

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U nedjelju većinom suho i sunčano. Vjetar na kopnu uglavnom slab, u petak prolazno umjeren sjeverni, na Jadranu u petak umjereno jugo, zatim slaba i umjerena bura, a u nedjelju sjeverozapadnjak. U petak većinom malo niža temperatura, potom toplije.

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