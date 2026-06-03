Preminula zagrebačka onkologinja: 'Ostavila je neizbrisiv trag'

Udruga žena oboljelih i liječenih od raka 'Nismo same' u srijedu je na Facebooku javila da je preminula onkologinja Zrinka Rendić Miočević. Iz udruge su je opisali kao prijateljicu udruge, iznimnu liječnice 'i prije svega divne osobe'.

'Kao onkologica, svojim je znanjem, predanošću i ljudskošću ostavila neizbrisiv trag u životima brojnih pacijenata, suradnika i prijatelja. Bila je liječnica kojoj su ljudi vjerovali, osoba koja je ulijevala nadu i pružala podršku. Bila je uvijek vedra, slušala je pacijente i na svako je pitanje odgovarala stručno i usredotočeno. Srce nam je slomljeno zbog ovog nenadoknadivog. Obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli izražavamo najiskreniju sućut, posebno njezinom suprugu i djeci, kojima želimo snagu i utjehu u ovim nezamislivo teškim trenucima. Počivala u miru draga Zrinka. Pamtit ćemo te po tvojoj dobroti, toplini, profesionalnosti i osmijehu. Voljet ćemo te zauvijek', poručili su iz udruge 'Nismo same'.