Zrinka Rendić Miočević

Preminula zagrebačka onkologinja: 'Ostavila je neizbrisiv trag'

Ivor Kruljac

03.06.2026 u 16:38

Preminula Zrinka Rendić Miočević
Preminula Zrinka Rendić Miočević Izvor: Licencirane fotografije; Društvene mreže / Autor: Auto
Bionic
Reading

Zrinka Rendić Miočević, specijalistica radioterapije i onkologije, na zagrebačkoj Klinici za tumore bila je cijenjena liječnica i prijateljica udruge 'Nismo same', žena oboljelih i liječenih od raka. Iz udruge su istaknuli njenu vedrinu, saslušanje pacijentica te stručno odgovaranje na pitanja, a preminula je dok je radila na doktorskoj disertaciji

Udruga žena oboljelih i liječenih od raka 'Nismo same' u srijedu je na Facebooku javila da je preminula onkologinja Zrinka Rendić Miočević. Iz udruge su je opisali kao prijateljicu udruge, iznimnu liječnice 'i prije svega divne osobe'.

'Kao onkologica, svojim je znanjem, predanošću i ljudskošću ostavila neizbrisiv trag u životima brojnih pacijenata, suradnika i prijatelja. Bila je liječnica kojoj su ljudi vjerovali, osoba koja je ulijevala nadu i pružala podršku. Bila je uvijek vedra, slušala je pacijente i na svako je pitanje odgovarala stručno i usredotočeno. Srce nam je slomljeno zbog ovog nenadoknadivog. Obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli izražavamo najiskreniju sućut, posebno njezinom suprugu i djeci, kojima želimo snagu i utjehu u ovim nezamislivo teškim trenucima. Počivala u miru draga Zrinka. Pamtit ćemo te po tvojoj dobroti, toplini, profesionalnosti i osmijehu. Voljet ćemo te zauvijek', poručili su iz udruge 'Nismo same'.

vezane vijesti

Prema podacima sa stranice udruge, Rendić Miočević koja je pored onkologije bila specijalistica radioterapije, radila je na Odjelu za radioterapijsku onkologiju Klinike za tumore u Zagrebu. Na Medicinskom fakultetu zagrebačkog Sveučilišta je diplomirala 2007 godine, a u svakodnevnoj praksi se bavila radioterapijom pacijenata/pacijentica s karcinomom dojke, karcinomima probavnog i urogenitalnog sustava te ginekološkim tumorima.

U njenom radu se ističe i što je bila jedna od onkologa koji su pacijenticama karcinoma maternice provodila ginekološku brahiterapiju poznato i kao 'unutrašnje zračenje'. Bila je u procesu izrade doktorske disertacije.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
avion zadržan

avion zadržan

Crna Gora zabranila ulazak Vučićevim 'čuvarima': U čarteru iz Beograda stiglo 90 osoba s dosjeom
brodarski dokumenti

brodarski dokumenti

Velika pobjeda Srbije u Bruxellesu: Nema više jedne velike prepreke
velike gužve

velike gužve

Kilometarske kolone na ulazu u Hrvatsku, kamioni čekaju danima: Stojimo na mjestu 35 sati

najpopularnije

Još vijesti