Preminula zagrebačka onkologinja: 'Ostavila je neizbrisiv trag'

Zrinka Rendić Miočević, specijalistica radioterapije i onkologije, na zagrebačkoj Klinici za tumore bila je cijenjena liječnica i prijateljica udruge 'Nismo same', žena oboljelih i liječenih od raka. Iz udruge su istaknuli njenu vedrinu, saslušanje pacijentica te stručno odgovaranje na pitanja, a preminula je dok je radila na doktorskoj disertaciji
Udruga žena oboljelih i liječenih od raka 'Nismo same' u srijedu je na Facebooku javila da je preminula onkologinja Zrinka Rendić Miočević. Iz udruge su je opisali kao prijateljicu udruge, iznimnu liječnice 'i prije svega divne osobe'.
'Kao onkologica, svojim je znanjem, predanošću i ljudskošću ostavila neizbrisiv trag u životima brojnih pacijenata, suradnika i prijatelja. Bila je liječnica kojoj su ljudi vjerovali, osoba koja je ulijevala nadu i pružala podršku. Bila je uvijek vedra, slušala je pacijente i na svako je pitanje odgovarala stručno i usredotočeno. Srce nam je slomljeno zbog ovog nenadoknadivog. Obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli izražavamo najiskreniju sućut, posebno njezinom suprugu i djeci, kojima želimo snagu i utjehu u ovim nezamislivo teškim trenucima. Počivala u miru draga Zrinka. Pamtit ćemo te po tvojoj dobroti, toplini, profesionalnosti i osmijehu. Voljet ćemo te zauvijek', poručili su iz udruge 'Nismo same'.
Prema podacima sa stranice udruge, Rendić Miočević koja je pored onkologije bila specijalistica radioterapije, radila je na Odjelu za radioterapijsku onkologiju Klinike za tumore u Zagrebu. Na Medicinskom fakultetu zagrebačkog Sveučilišta je diplomirala 2007 godine, a u svakodnevnoj praksi se bavila radioterapijom pacijenata/pacijentica s karcinomom dojke, karcinomima probavnog i urogenitalnog sustava te ginekološkim tumorima.
U njenom radu se ističe i što je bila jedna od onkologa koji su pacijenticama karcinoma maternice provodila ginekološku brahiterapiju poznato i kao 'unutrašnje zračenje'. Bila je u procesu izrade doktorske disertacije.