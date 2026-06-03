Šef Perplexityja otkrio novu formulu uspjeha u AI industriji

Tehnološke kompanije ulažu goleme iznose u razvoj umjetne inteligencije . U isto vrijeme stručnjake brinu ogromne potrošnje energije AI modela i podatkovnih centara koji ih pokreću.

U razgovoru sa CNBC-jevom novinarkom Elaine Yu, Srinivas je rekao kako će pobjednik AI utrke biti ona kompanija koja uspije ostvariti 'najveću vrijednost po vatu energije i po korisniku'. 'Tko uspije maksimalno optimizirati taj cilj , uz balansiranje točnosti, brzine, troškova, privatnosti i inteligencije, taj će dugoročno pobijediti', rekao je Srinivas.

Perplexity se posljednjih mjeseci foksuira na tzv. AI agente, odnosno umjetnu inteligenciju sposobnoj samostalno obavljati složenije zadatke, a ne samo odgovarati na jednostavne upite korisnika. Tvrtka je još u veljači predstavila Perplexity Computer, AI agenta za kojeg tvrdi da može izvršavati kompleksne zadatke tijekom duljeg vremenskog razdoblja.

Perplexity je u srijedu objavio i da će njihov proizvod Personal Computer biti dostupan na Microsoftovu operativnom sustavu Windows. Time će umjetna inteligencija moći komunicirati s aplikacijama poput Worda i Outlooka, ali i pristupati datotekama pohranjenima na korisničkom računalu.

Kompanija je suočena sa sve jačom konkurencijom. Rivali poput OpenAI-ja, Anthropica i Googlea posljednjih su mjeseci također intenzivirali razvoj AI agenata.

Iako je Perplexity prema posljednjim procjenama vrijedio oko 20 milijardi dolara, još uvijek znatno zaostaje za vodećim igračima na tržištu umjetne inteligencije. Vrijednost Anthropica procjenjuje se na gotovo bilijun dolara, dok je OpenAI premašio 850 milijardi dolara. Anthropic je ovog tjedna i povjerljivo podnio zahtjev za izlazak na američku burzu.