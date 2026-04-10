Što za okoliš znači kada ChatGPT-ju napišemo 'molim te' i 'hvala'

Ozbiljno shvaćanje našeg odnosa s umjetnom inteligencijom otvara vrata razgovoru o tome kako se ona uklapa u krajolike, energetske sustave i društva koja već plove granicama prilagodbe

Treba li koristiti riječi molim i hvala u komunikaciji s umjetnom inteligencijom? Pomaže li doista to zaštiti okoliša? Ideja zvuči uvjerljivo jer sustavi umjetne inteligencije obrađuju tekst postupno: dulji upiti zahtijevaju malo više računanja i stoga troše više energije. Izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman priznao je kako sve to povećava operativne troškove na razini milijardi upita.

No, pretjerano je tvrditi kako pristojno postupanje s ChatGPT-om dolazi sa značajnim ekološkim troškovima. Učinak nekoliko dodatnih riječi zanemariv je u usporedbi s energijom potrebnom za rad temeljne infrastrukture podatkovnog centra. Važnije je razumjeti zašto se ta ideja uporno iznova pojavljuje. Ljudi AI ne doživljavaju toliko apstraktno koliko se možda čini. Taj instinkt vrijedi shvatiti ozbiljno. Otisak koji se širi Umjetna inteligencija ovisi o velikim podatkovnim centrima izgrađenim oko računalne infrastrukture visoke gustoće. Ovi objekti troše znatnu količinu električne energije, zahtijevaju kontinuirano hlađenje i ugrađeni su u šire sustave opskrbe energijom, vode i korištenja zemljišta. Kako se upotreba AI-ja širi, tako se širi i otisak koji ostavljaju na okoliš. No, problem nije kako su formulirani pojedinačni upiti, već koliko se često i intenzivno te sustave koristi. Zašto svaki upit umjetne inteligencije nosi energetski trošak? Strukturna razlika između umjetne inteligencije i većine poznatih digitalnih usluga pomaže objasniti zašto je to važno. Kada se otvori dokument ili radi prijenos pohranjenog videozapisa, glavni energetski trošak već je nastao. Sustav uglavnom dohvaća postojeće podatke. Nasuprot tome, svaki upit modelu umjetne inteligencije sa sobom nosi novo izračunavanje kako bi odgovor mogao biti generiran. U tehničkom smislu, svaki upit pokreće novo 'zaključivanje' - potpuni računalni prolaz kroz model - i taj energetski trošak nastaje svaki put. Zato se umjetna inteligencija ponaša manje kao konvencionalni softver, a više kao infrastruktura. Korištenje se izravno prevodi u potražnju za energijom. Potražnja više nije marginalna Opseg te potražnje više nije marginalan. Istraživanje objavljeno u časopisu Science procjenjuje kako podatkovni centri već čine značajan udio globalne potrošnje električne energije, a potražnja brzo raste kako raste radno opterećenje umjetne inteligencije. Međunarodna agencija za energiju upozorila je kako bi se potražnja za električnom energijom iz podatkovnih centara mogla udvostručiti do kraja desetljeća pod trenutnim putanjama rasta. Električna energija je samo jedan dio slike. Podatkovni centri također zahtijevaju velike količine vode za hlađenje, a njihova izgradnja i rad uključuju zemljište, materijale i dugotrajnu imovinu. Te se utjecaje osjeća lokalno, čak i kada su pružene usluge globalne.