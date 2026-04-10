Što za okoliš znači kada ChatGPT-ju napišemo 'molim te' i 'hvala'

Ozbiljno shvaćanje našeg odnosa s umjetnom inteligencijom otvara vrata razgovoru o tome kako se ona uklapa u krajolike, energetske sustave i društva koja već plove granicama prilagodbe
Treba li koristiti riječi molim i hvala u komunikaciji s umjetnom inteligencijom? Pomaže li doista to zaštiti okoliša? Ideja zvuči uvjerljivo jer sustavi umjetne inteligencije obrađuju tekst postupno: dulji upiti zahtijevaju malo više računanja i stoga troše više energije.
Izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman priznao je kako sve to povećava operativne troškove na razini milijardi upita.
No, pretjerano je tvrditi kako pristojno postupanje s ChatGPT-om dolazi sa značajnim ekološkim troškovima. Učinak nekoliko dodatnih riječi zanemariv je u usporedbi s energijom potrebnom za rad temeljne infrastrukture podatkovnog centra.
Važnije je razumjeti zašto se ta ideja uporno iznova pojavljuje. Ljudi AI ne doživljavaju toliko apstraktno koliko se možda čini. Taj instinkt vrijedi shvatiti ozbiljno.
Otisak koji se širi
Umjetna inteligencija ovisi o velikim podatkovnim centrima izgrađenim oko računalne infrastrukture visoke gustoće. Ovi objekti troše znatnu količinu električne energije, zahtijevaju kontinuirano hlađenje i ugrađeni su u šire sustave opskrbe energijom, vode i korištenja zemljišta.
Kako se upotreba AI-ja širi, tako se širi i otisak koji ostavljaju na okoliš. No, problem nije kako su formulirani pojedinačni upiti, već koliko se često i intenzivno te sustave koristi.
Zašto svaki upit umjetne inteligencije nosi energetski trošak?
Strukturna razlika između umjetne inteligencije i većine poznatih digitalnih usluga pomaže objasniti zašto je to važno. Kada se otvori dokument ili radi prijenos pohranjenog videozapisa, glavni energetski trošak već je nastao. Sustav uglavnom dohvaća postojeće podatke.
Nasuprot tome, svaki upit modelu umjetne inteligencije sa sobom nosi novo izračunavanje kako bi odgovor mogao biti generiran. U tehničkom smislu, svaki upit pokreće novo 'zaključivanje' - potpuni računalni prolaz kroz model - i taj energetski trošak nastaje svaki put.
Zato se umjetna inteligencija ponaša manje kao konvencionalni softver, a više kao infrastruktura. Korištenje se izravno prevodi u potražnju za energijom.
Potražnja više nije marginalna
Opseg te potražnje više nije marginalan. Istraživanje objavljeno u časopisu Science procjenjuje kako podatkovni centri već čine značajan udio globalne potrošnje električne energije, a potražnja brzo raste kako raste radno opterećenje umjetne inteligencije.
Međunarodna agencija za energiju upozorila je kako bi se potražnja za električnom energijom iz podatkovnih centara mogla udvostručiti do kraja desetljeća pod trenutnim putanjama rasta.
Električna energija je samo jedan dio slike. Podatkovni centri također zahtijevaju velike količine vode za hlađenje, a njihova izgradnja i rad uključuju zemljište, materijale i dugotrajnu imovinu. Te se utjecaje osjeća lokalno, čak i kada su pružene usluge globalne.
Skriveni utjecaj umjetne inteligencije na okoliš
Novi Zeland nudi jasnu ilustraciju. Visok udio obnovljive električne energije čini ga privlačnim za operatere podatkovnih centara, ali to ne znači kako nova potražnja nije bez utjecaja na okoliš. Veliki podatkovni centri mogu značajno opteretiti lokalne mreže, a tvrdnje o obnovljivoj opskrbi ne odgovaraju uvijek dodavanju nove proizvodnje.
Električna energija koju se koristi za rad poslužitelja je energija koja nije dostupna za druge namjene, posebno u sušnim godinama kada je proizvodnja hidroenergije ograničena. Promatrano kroz prizmu sustava, umjetna inteligencija uvodi novo metaboličko opterećenje u regije koje su već pod pritiskom klimatskih promjena, rasta stanovništva i konkurentske potražnje za resursima.
Energija, voda, zemljište i infrastruktura usko su povezani. Promjene u jednom dijelu sustava šire se kroz ostatak. To je važno za prilagodbu klimi i dugoročno planiranje. Velik dio rada na prilagodbi usmjeren je na zemljište i infrastrukturu: upravljanje rizikom od poplava, zaštita kvalitete vode, održavanje pouzdane opskrbe energijom i projektiranje otpornih naselja.
Ipak, infrastrukturu umjetne inteligencije često se planira i procjenjuje zasebno, kao da je riječ samo o digitalnoj usluzi, a ne o trajnoj fizičkoj prisutnosti s kontinuiranim zahtjevima za resursima.
Zašto je mit važan?
Iz perspektive sustava, novi pritisci se ne akumuliraju jednostavno. Oni mogu potaknuti reorganizaciju. U nekim slučajevima, ta reorganizacija stvara koherentnije i otpornije aranžmane. U drugima pojačava postojeće ranjivosti. Koji će ishod prevladati uvelike ovisi o tome je li pritisak rano prepoznat i uključen u dizajn sustava ili mu se dopušta nekontrolirana gradnja.
U tom pogledu rasprava o utjecaju umjetne inteligencije na okoliš mora sazrijeti. Fokusiranje na male promjene u ponašanju, poput načina na koji se formuliraju upute, odvraća pažnju od stvarnih strukturnih problema.
Važnija pitanja tiču se kako je infrastruktura umjetne inteligencije integrirana u energetsko planiranje, kako se upravlja njezinom potrošnjom vode, kako njezina lokacija djeluje s prioritetima korištenja zemljišta i kako njezina potražnja konkurira drugim društvenim potrebama.
Ništa od ovoga ne podrazumijeva kako umjetnu inteligenciju treba odbaciti. Kao i svaka infrastruktura, nosi troškove, ali i koristi. Tretiranje umjetne inteligencije kao nematerijalnog softvera prikriva te troškove. Tretiranje toga kao dijela fizičkih sustava kojima već upravljamo dovodi ih u prvi plan.
Popularnost mita o ljubaznosti s umjetnom inteligencijom stoga je manje pogreška, a više signal. Ljudi osjećaju kako umjetna inteligencija ostavlja trag, čak i ako se jezik kojim bi se to opisalo još razvija. Ozbiljno shvaćanje tog signala otvara vrata utemeljenijem razgovoru o tome kako se umjetna inteligencija uklapa u krajolike, energetske sustave i društva koja već plove granicama prilagodbe, piše Independent.