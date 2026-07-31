VAŽNA PREKRETNICA

Amazonova tvrtka Zoox dobila prvo odobrenje za komercijalne robotaksije bez upravljača

L. Š. / Hina

31.07.2026 u 08:20

Zoox
Zoox Izvor: Profimedia / Autor: Ceri Breeze / Alamy / Profimedia
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Amazonova tvrtka Zoox u četvrtak je dobila prvo odobrenje američkih regulatora za ograničeno komercijalno uvođenje robotaksija bez upravljača i papučica, što predstavlja važnu prekretnicu za industriju autonomnih vozila

Američka Nacionalna uprava za sigurnost cestovnog prometa (NHTSA) odobrila je Zooxu izuzeće od saveznih pravila koja zahtijevaju upravljačke elemente poput upravljača i papučica te omogućila komercijalno korištenje do 2500 vozila godišnje tijekom iduće dvije godine.

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Agencija je procijenila kako su vozila jednako sigurna kao i ona koja ispunjavaju važeće sigurnosne standarde, no Zoox će morati dodatno izvještavati o prometnim nesrećama, nepropisnom zaustavljanju vozila na cestama i drugim sigurnosnim incidentima.

Tvrtka neće smjeti prodavati vozila javnosti. Zoox već testira svoja električna autonomna vozila u dijelovima Las Vegasa i San Francisca, a novo odobrenje omogućit će joj naplatu vožnji, uz potrebna odobrenja saveznih država i lokalnih vlasti.

Zoox se natječe s tvrtkama poput Tesle i Alphabetova Wayma u razvoju usluga autonomnog prijevoza. Za razliku od većine konkurenata koji prilagođavaju postojeće automobile, Zoox je razvio vozilo posebno dizajnirano za autonomnu vožnju, bez upravljača i papučica, s dva reda sjedala okrenutih jedno prema drugome.

Čelnik NHTSA-e Jonathan Morrison rekao je da agencija planira do kraja mandata administracije predsjednika Donalda Trumpa donijeti prve savezne sigurnosne standarde za sustave autonomne vožnje. Dodao je da će regulator povući odobreno izuzeće ako se pojave ozbiljni sigurnosni problemi.

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