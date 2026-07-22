Ispod američkog tla krije se pravo bogatstvo: Veliko otkriće moglo bi uzdrmati globalnu utrku

Procijenjena količina bila bi dovoljna za 1,6 milijuna baterija dovoljno velikih da stabiliziraju električnu mrežu, 130 milijuna električnih vozila, 180 milijardi prijenosnih računala ili 1000-godišnju zalihu prijenosnih računala za svijet (na razini iz 2025.) te 500 milijardi mobitela ili 60 mobitela za svaku osobu na Zemlji.

Prema istraživanju , procjenjuje se da se u Južnim Apalačima nalazi 1,43 milijuna metričkih tona litijevog oksida, a u Maineu i New Hampshireu skriva se još oko 900 tisuća metričkih tona.

Istraživanje Američkog geološkog zavoda (USGS) otkrilo je da bi se u toj regiji moglo skrivati 2,3 milijuna metričkih tona ekonomski isplativog litija. Kako su objavili, radi se o količini dovoljnoj da zamijeni 328 godina uvoza tog vrijednog metala u SAD.

'Ovo istraživanje pokazuje da Apalači sadrže dovoljno litija da zadovolje rastuće potrebe nacije, što je velik doprinos sigurnosti opskrbe SAD-a u vrijeme u kojem globalna potražnja za njim brzo raste', rekao je ravnatelj USGS-a Ned Mamula, dodajući: 'Sjedinjene Države bile su dominantan svjetski proizvođač litija prije tri desetljeća, a ovo istraživanje ističe ogroman potencijal za vraćanje naše neovisnosti o mineralima.'

Litij je postao veoma tražen materijal u svijetu jer se koristi u litij-ionskim baterijama za napajanje računala, vojne opreme, vozila, telefona, električnih alata i pohranu energije u energetskim mrežama, kao i u zrakoplovnim legurama. Australija je trenutno najveći svjetski proizvođač litija, a Kina je druga i obuhvaća većinu njegove obrade i potrošnje u svijetu.

Njime bogati pegmatiti u sjevernim Apalačima nastali su djelovanjem istih geoloških sila koje su izgradile planine prije više od 250 milijuna godina. Visoka toplina i tlak prilikom nastanka planina uzrokovali su topljenje nekih od dubljih stijena kore, a neke od njih bile su bogate litijem. Do topljenja je došlo kada je tektonika ploča prisilila Afriku, Europu i Sjevernu Ameriku da se ujedine u superkontinent nazvan Pangea.

Pegmatiti poput onih pronađenih u pojasu Apalača nalaze se i u odgovarajućim područjima Irske i Portugala, koja su tada graničila s Apalačima.

Litijevi pegmatiti u apalačkoj regiji dugo su privlačili znanstvenu pozornost – područje Kings Mountaina u Sjevernoj Karolini bilo je mjesto prvog velikog rudarenja litijevog pegmatita u Sjedinjenim Državama, a proučavana su i velika nalazišta u Maineu.