Drastične mjere: Napadače na škole u SAD-u lovit će dronovi naoružani suzavcem

Kako piše The Washington Post, savezne države Florida, Georgija i Colorado , odlučile su testirati u školama dronove koji će 'loviti' napadače i onesposobljavati ih suzavcem. To će ih stajati otprilike pola milijuna dolara po saveznoj državi.

Detektori metala, zaštitari, sigurne sobe, ali i naoružani profesori - sve su to načini na koje se neke škole u SAD-u bore protiv pošasti masovnih pucnjava. No, škole u tri savezne države, odlučile su se osloniti na tehnologiju.

'Anđeli čuvari kampusa', kako ih zovu, mogu letjeti brzinom od 100 kilometara na sat i dosegnuti naoružanog napadača u roku od samo 15 sekundi. Osim toga, napadača mogu omesti i glasnim sirenama, bljeskajućim svjetlima, a u krajnjem slučaju, mogu se i zaletjeti u njega velikom brzinom. Tako barem tvrdi njihov proizvođač, Mithril Defense.

No, ti dronovi nisu autonomni, već ih daljinski kontroliraju ljudskih operateri u sjedištu Mithrila u Teksasu.

'Kad te jednom natjeram da dronove uhvatiš, jednostavno im ne možeš pobjeći', rekao je za The Washington Post, Bill King, suosnivač Mithrila i umirovljeni pripadnik Navy SEAL-a.

Predviđeno je da se po školama razmjesti između 30 i 90 dronova koji će 'spavati u kutijama za pohranu' sve dok se ne pojavi potreba za njihovom aktivacijom.

Iz Mithrila tvrde kako će ova tehnologija pomoći policiji koja reagira na dojavu o napadaču da ga lakše lociraju i dobiju ključne informacije o stanju unutar školske zgrade.

No, sama učinkovitost takvog sustava obrane pomoću dronova ostaje upitna. Što ako operateri dronova ciljaju pogrešnu osobu ili uzrokuju da organi reda zamijene nevinu osobu za napadača jer se dronovi slučajno nalaze u njihovoj blizini? Jesu li ti operateri dronova spremni donositi odluke u djeliću sekunde u situaciji života ili smrti za ljude na terenu?

'To je gotovo kao da se sudaraju videoigre i sigurnost u školama', rekao je za The Washington Post, Curtis Lavarello, izvršni direktor Vijeća za zagovaranje sigurnosti u školama. 'Imam neke stvarno ozbiljne rezerve prema postavljanju dronova u školama.'