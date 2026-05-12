Nives Ivanišević progovorila o posinku Emanuelu: 'Vjerujem da ćemo biti ponosni na njega'

12.05.2026 u 22:19

Nives Ivanišević rijetko govori o privatnom životu, no ovaj put napravila je iznimku i otkrila kako izgleda njezina svakodnevica uz supruga Gorana Ivaniševića, sina Olivera i posinka Emanuela. U fokusu su joj, kaže, obitelj, majčinstvo i balans između privatnog i poslovnog života

Brojne poznate Hrvatice okupile su se na večeri uspješnih žena u novootvorenom splitskom hotelu, a među uzvanicama bila je i Nives Ivanišević. Supruga proslavljenog tenisača trenutačno je u velikim pripremama za organizaciju Teniske akademije koja će se u kolovozu održati u Splitu.

U razgovoru za IN Magazin progovorila je o obitelji, djeci i izazovima svakodnevice.

'Najvažnija mi je uloga mame i pomajke'

'Stvarno se trudim biti dobra mama i pomajka, to mi je nekako najvažnija uloga u ovom trenutku, ali trudim se da ne izgubim sebe i da uvijek nađem prostora za svoje kreativne stvari koje volim raditi', rekla je Nives.

Iako privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, otkrila je i detalje o sedmogodišnjem sinu Oliveru, koji završava prvi razred.

'Oliver ima sedam godina, ide u školu, igra košarku i nogomet. Uopće nije pokazao interes za tenis, a njegov tata kaže da mu je zbog toga drago. Meni je najvažnije da je u sportu jer je sport jako bitan', kazala je.

'Kod kuće imam tri Gorana'

Na pitanje na koga sin više sliči karakterom, Nives je bez razmišljanja odgovorila: 'Na tatu. Slika i prilika. I Emanuel isto, tako da doma zapravo imam tri Gorana', našalila se.

Posebno emotivno govorila je o posinku Emanuelu, koji uskoro odlazi u SAD. 'Emanuel je predivan dečko koji je napunio 18 godina i sprema se u Ameriku. Jako će nam faliti, ali mislim da je dobio jako dobre alate i vjerujem da ćemo biti ponosni na njega', zaključila je Nives.

JAMES FRANCO

'SLAVA ZViJERI'

karijere su im uništene?

