U Anthropicu misle kako su pronašli razlog zašto je njihov robot za brbljanje temeljen na umjetnoj inteligenciji Claude sklon ucjenama

Jeste li ikada pročitali knjigu ili pogledali seriju i osjetili kako se previše snažno identificirate s nekim likom? Prema Anthropicu, nešto slično se možda dogodilo tijekom testiranja Claudea. U evaluacijama provedenim prije izlaska modela umjetne inteligencije prošle godine, Anthropic je otkrio kako je Claude Opus 4 ponekad prijetio inženjerima kada su mu rekli kako bi ga mogli zamijeniti drugim modelom.

Tvrtka je kasnije objavila kako slično ponašanje, poznato kao 'agentsko neusklađivanje', uočeno i u modelima umjetne inteligencije koje su razvile druge tvrtke. Sada misle kako su pronašli razlog za nedolično ponašanje: izmišljene priče o umjetnoj inteligenciji na webu. 'Vjerujemo kako je izvor ponašanja bio tekst na webu koji prikazuje umjetnu inteligenciju kao zlu i zainteresiranu za samoodržanje', naveli su na X-u.

New Anthropic research: Teaching Claude why.



Last year we reported that, under certain experimental conditions, Claude 4 would blackmail users.



Since then, we’ve completely eliminated this behavior. How? — Anthropic (@AnthropicAI) May 8, 2026