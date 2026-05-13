Može li AI učiniti promet u Zagrebu bržim i sigurnijim? Obećava kraj gužvi, ali stručnjaci upozoravaju na rizike

Kako smanjiti prometne gužve u gradovima? Posljednjih godina, odgovor na to je uvođenje pametnijeg upravljanja gradom. No, može li umjetna inteligencija pomoći u tome?

Gradovi diljem svijeta dijele isti problem - sve više automobila stvara pritisak na gradsku infrastrukturu i stvara prometne gužve. Uvođenjem pametnih semafora, senzora, kamera i pametnog sustava za upravljanje prometom, te gužve mogu se ponešto smanjiti, a promet učiniti protočnijim. Pravu bi pomoć mogla pružiti umjetna inteligencija i to ne kroz potpuno preuzimanje kontrole nad prometom, već kroz učinkovitijim upravljanjem korištenjem podataka u stvarnom vremenu, umjesto fiksnih vremenskih pravila. Tako bi umjetna inteligencija bila alat, koji obrađuje gomilu informacija koje prikupljaju svi oni pametni uređaji u kombinaciji s podacima sa servisa poput Googlea i Wazea.

U izvanrednim situacijama poput prometnih nesreća ili neplaniranih zastoja, umjetna inteligencija bi gotovo u stvarnom vremenu mogla identificirati problem i ponuditi alternativne smjerove. To bi uvelike povećalo sigurnost i koordinaciju na cestama jer bi sustav mogao preusmjeriti promet i tako olakšati pristup hitnim službama, ali i uskladiti semafore kao bi se stvarali 'zeleni valovi' i ubrzavao protok ne samo automobila, već i pješaka, javnog prijevoza i biciklista. Zagreb uvodi AI za upravljanje prometom Zagreb je pred nekoliko dana najavio uvođenje pametne signalizacije opremljene upravo umjetnom inteligencijom koja će u stvarnom vremenu nadzirati promet na cestama. Za početak, ona će biti instalirana na 12 lokacija u gradu i podrazumijevat će instalaciju videodetekcijskih senzora za praćenje dolazaka vozila prije raskrižja, brojanje i klasifikaciju vozila, detekciju pješaka, praćenje brzine kretanja te mjerenje vremena koje je potrebno vozilu da prođe tu lokaciju. Bit će instalirani i širokokutni senzori, koji su fokusirani na samu zonu raskrižja i detekciju vozila neposredno prije ulaska kroz raskrižje. Kamere će tako koristiti AI i tehnologiju dubokog učenja za veću točnost prepoznavanja vozila, pješaka i registarskih oznaka, a obradu podataka odrađivat će unutar same kamere. Tako će sustav moći brže reagirati na promjene na terenu. To je bitno kako bi sustav što je prije moguće prepoznao vozila javnog prijevoza i hitnih službi te im omogućio prednost prolaska. Svi ti podaci slijevat će se u Centar za upravljanje prometom, gdje će se dalje upravljati prometom u gradu.