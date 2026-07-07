NASA otkrila kako 'zvuči' Saturn: Poslušajte signal koji je zabilježila sonda Cassini

Za reprodukciju neobičnog zvuka zaslužna je sonda Cassini, a ona je 2017. godine završila dvadesetogodišnju misiju zaranjanjem u Saturnovu atmosferu

Iako u svemiru nema zvuka u klasičnom smislu, podaci prikupljeni svemirskim sondama mogu se pretvoriti u zapis koji ljudsko uho može čuti. Upravo su takvi podaci, koje je NASA-ina sonda Cassini prikupila posljednjih tjedana svoje misije oko Saturna, omogućili znanstvenicima da prvi put 'čuju' valove plazme koji putuju između plinovitog diva i njegova ledenog mjeseca Encelada.

Izvor: Društvene mreže / Autor: NASA

Cassini je posljednja mjerenja obavio 2017. godine, neposredno prije završnog zarona u Saturnovu atmosferu, čime je okončana njegova gotovo dvadesetogodišnja misija. Tijekom završne faze, poznate kao Grand Finale, letjelica se približila planetu više nego ikad prije, što je omogućilo prikupljanje podataka koji s veće udaljenosti ne bi bili dostupni. Rezultati dviju studija objavljenih 2018. godine u časopisu Geophysical Research Letters otkrili su dotad nepoznate interakcije između Saturna, njegovih prstenova i Encelada. Jedna od njih prvi put pokazala je da valovi plazme putuju između planeta i njegova mjeseca duž magnetskih silnica koje ih povezuju. Na jednom od svojih najbližih prilaska Saturnu, dva tjedna prije završetka misije, Cassini je instrumentom Radio and Plasma Wave Science (RPWS) zabilježio elektrostatske valove plazme koji se šire između Saturna i Encelada.

'Encelad je poput malog generatora koji kruži oko Saturna i znamo da predstavlja stalan izvor energije', rekao je planetarni znanstvenik Ali Sulaiman sa Sveučilišta u Iowi, član tima koji je radio na instrumentu RPWS. 'Sada vidimo da Saturn odgovara slanjem signala u obliku valova plazme kroz mrežu magnetskih silnica koje ga povezuju s Enceladom, udaljenim stotinama tisuća kilometara.' Važno je naglasiti da se ne radi o zvuku koji se širi svemirom. Zvuk je mehanički val kojem je potreban medij, poput zraka, kako bi se mogao prenositi, a u vakuumu svemira to nije moguće. Cassini pritom nije zabilježio zvučne valove, već elektrostatske valove plazme koji se mogu širiti kroz svemir. Budući da se ti signali nalaze u području frekvencija koje ljudsko uho može registrirati, znanstvenici su ih pretvorili u zvučni zapis. Izvorna snimka trajala je 16 minuta, a za potrebe prezentacije ubrzana je na 28,5 sekundi.

Izvor: Društvene mreže / Autor: NASA